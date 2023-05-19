https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873044811.html

Турция не будет потакать Западу по антироссийским санкциям, заявил Эрдоган

Турция не будет потакать Западу по антироссийским санкциям, заявил Эрдоган - РИА Новости, 19.05.2023

Турция не будет потакать Западу по антироссийским санкциям, заявил Эрдоган

Турция не собирается выполнять все требования Запада, в частности, относительно ввода новых санкций против РФ, а кандидат от оппозиции в президенты Кемаль... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T21:32

2023-05-19T21:32

2023-05-19T21:32

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

россия

санкции в отношении россии

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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турция не собирается выполнять все требования Запада, в частности, относительно ввода новых санкций против РФ, а кандидат от оппозиции в президенты Кемаль Кылычдароглу совершил оплошность, выступая с нападками против Москвы, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Кылычдароглу якобы о вмешательстве РФ в выборы, заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Эрдоган призвал Кылычдароглу "постыдиться" после его заявлений о якобы вмешательстве РФ в выборы в стране. Заместитель главы Народно-республиканской партии Огуз Салыджы отмечал РИА Новости, что турецкая оппозиция выступает против вмешательства в выборы со стороны любого государства, в том числе США, он также отказался комментировать источники сведений о якобы "вмешательстве РФ". "Оппозиция говорит, что выстроит заново отношения Турции с другими странами. С одной стороны вы нападаете на РФ, с другой – говорите, что выстроите отношения заново. Что сказал представитель президента РФ? "Докажите это". Пожалуйста, доказывайте. Но на самом деле ничего у них нет. Почему? Потому что идущему по этому пути политику недопустимо совершать подобные оплошности", - заявил Эрдоган, выступая на мероприятии в Стамбуле. Он напомнил, что власти Турции общаются со всеми западными странами, помимо США, также с Россией и КНР. "До сего дня мы со всеми проводили переговоры, в качестве президента Турецкой Республики. США требовали передать им С-400, мы сказали – нет. Вы нам отказали в передаче Patriot, мы пошли на такой шаг в сфере обороны. Если бы мы получили Patriot, то не стали бы идти на такой шаг. Что с F-16, что с F-35 – мы стояли на своем и не отступили", - отметил Эрдоган. Президент Турции также пообещал, что республика не станет поддаваться требованиям Запада. "Что касается санкций в отношении крупнейшего торгового партнера Турции – России, то они (оппозиция – ред.) сказали, что сделают всё требуемое Западом. Бай-бай Кемаль, Турция будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад. Никогда такого не будет в нашей политике", - подчеркнул президент. Ранее турецкие СМИ утверждали, что Эрдоган в ходе предвыборной кампании ко второму туру выборов откажется от регулярно используемого им прозвища "бай-бай Кемаль" в отношении соперника, но в пятницу он его вновь произнес. Кылычдароглу в своем первом полноценном обращении после первого тура выборов призвал голосовать за него, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов в страну, и назвал Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России". Согласно итоговым результатам первого тура президентских выборов, Эрдогана поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850825328.html

https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, санкции в отношении россии