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Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции - РИА Новости, 19.05.2023
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21:18 19.05.2023 (обновлено: 21:20 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873043707.html
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции - РИА Новости, 19.05.2023
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции
Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:18
2023-05-19T21:20
лондон
риши сунак
g7
великобритания
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру Великобритании. Заявление Сунака прозвучало в ответ на вопрос о том, ожидает ли он, что после введения Британией запрета на импорт российских алмазов и внесения в санкционный список нескольких десятков лиц другие страны G7 последуют примеру Лондона. По словам британского премьера, санкции работают наиболее эффективно, когда они вводятся "координированным образом". Ранее в пятницу премьер Великобритании Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна ввела санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
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лондон, риши сунак, g7, великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире
Лондон, Риши Сунак, G7, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции

Сунак ожидает, что страны G7 последуют примеру Британии по антироссийским санкциям

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру Великобритании.
«
"Мы ведем обсуждение с нашими странами-союзниками, странами-партнерами, и я действительно ожидаю, что другие последуют (примеру), как они это делали в течение прошлого года", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Заявление Сунака прозвучало в ответ на вопрос о том, ожидает ли он, что после введения Британией запрета на импорт российских алмазов и внесения в санкционный список нескольких десятков лиц другие страны G7 последуют примеру Лондона.
По словам британского премьера, санкции работают наиболее эффективно, когда они вводятся "координированным образом".
Ранее в пятницу премьер Великобритании Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна ввела санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
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ЛондонРиши СунакG7ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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