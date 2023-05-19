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Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции - РИА Новости, 19.05.2023
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции
Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:18
2023-05-19T21:18
2023-05-19T21:20
лондон
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру Великобритании. Заявление Сунака прозвучало в ответ на вопрос о том, ожидает ли он, что после введения Британией запрета на импорт российских алмазов и внесения в санкционный список нескольких десятков лиц другие страны G7 последуют примеру Лондона. По словам британского премьера, санкции работают наиболее эффективно, когда они вводятся "координированным образом". Ранее в пятницу премьер Великобритании Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна ввела санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
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лондон, риши сунак, g7, великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире
Лондон, Риши Сунак, G7, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции
Сунак ожидает, что страны G7 последуют примеру Британии по антироссийским санкциям