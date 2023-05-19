https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873043707.html

Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции

Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции - РИА Новости, 19.05.2023

Премьер Британии ожидает, что страны G7 также введут антироссийские санкции

Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T21:18

2023-05-19T21:18

2023-05-19T21:20

лондон

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великобритания

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Британский премьер-министр Риши Сунак после введения Лондоном санкций на импорт алмазов из России заявил, что ожидает, что другие страны G7 последуют примеру Великобритании. Заявление Сунака прозвучало в ответ на вопрос о том, ожидает ли он, что после введения Британией запрета на импорт российских алмазов и внесения в санкционный список нескольких десятков лиц другие страны G7 последуют примеру Лондона. По словам британского премьера, санкции работают наиболее эффективно, когда они вводятся "координированным образом". Ранее в пятницу премьер Великобритании Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна ввела санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

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лондон, риши сунак, g7, великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире