https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872990753.html

США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией

США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией - РИА Новости, 19.05.2023

США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией

США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:30

2023-05-19T17:30

2023-05-19T18:37

сша

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, представителя президента в конституционном суде Александра Коновалова и граждан третьих стран, сообщает минфин.В новом списке 46 человек, помимо указанных чиновников, есть и граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872919214.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии