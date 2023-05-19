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США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией - РИА Новости, 19.05.2023
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17:30 19.05.2023 (обновлено: 18:37 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872990753.html
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией - РИА Новости, 19.05.2023
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:30
2023-05-19T18:37
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, представителя президента в конституционном суде Александра Коновалова и граждан третьих стран, сообщает минфин.В новом списке 46 человек, помимо указанных чиновников, есть и граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872919214.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией

Минфин США ввел санкции против 46 физлиц, включая Кравцова и Москалькову

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, представителя президента в конституционном суде Александра Коновалова и граждан третьих стран, сообщает минфин.
В новом списке 46 человек, помимо указанных чиновников, есть и граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.
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