https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872990753.html
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией - РИА Новости, 19.05.2023
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:30
2023-05-19T17:30
2023-05-19T18:37
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870354400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b88acd4c3375f11a64d47096e06806c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США ввели санкции против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, представителя президента в конституционном суде Александра Коновалова и граждан третьих стран, сообщает минфин.В новом списке 46 человек, помимо указанных чиновников, есть и граждане Финляндии, Индии, Ирландии, Белоруссии, подданный Лихтенштейна.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872919214.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870354400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66f5bc6ff305abc0351f6e413eaad79b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против 46 физлиц, связанных с Россией
Минфин США ввел санкции против 46 физлиц, включая Кравцова и Москалькову