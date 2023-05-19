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Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России - РИА Новости, 19.05.2023
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13:57 19.05.2023 (обновлено: 14:21 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872919214.html
Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России
Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России - РИА Новости, 19.05.2023
Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России
Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:57
2023-05-19T14:21
турция
россия
в мире
реджеп тайип эрдоган
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html
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турция, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии
Турция, Россия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России
Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России

Эрдоган заявил, что Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против России

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Кандидат в президенты Турции высказался о санкциях против России
30 марта, 07:12
 
ТурцияРоссияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганСанкции в отношении России
 
 
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