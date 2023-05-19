https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872919214.html

Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России

Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России - РИА Новости, 19.05.2023

Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России

Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:57

2023-05-19T13:57

2023-05-19T14:21

турция

россия

в мире

реджеп тайип эрдоган

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган."Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу CNN.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html

турция

россия

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Кирилл Волков

турция, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии