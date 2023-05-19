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Великобритания ввела санкции против возглавившего ЗАЭС Романенко - РИА Новости, 19.05.2023
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09:26 19.05.2023 (обновлено: 10:13 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872816126.html
Великобритания ввела санкции против возглавившего ЗАЭС Романенко
Великобритания ввела санкции против возглавившего ЗАЭС Романенко - РИА Новости, 19.05.2023
Великобритания ввела санкции против возглавившего ЗАЭС Романенко
Великобритания внесла в санкционные списки руководителя Запорожской АЭС Олега Романенко и 13 членов совета директоров Газпромнефти, заявило в пятницу... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:26
2023-05-19T10:13
великобритания
газпром нефть
в мире
санкции в отношении россии
украина
днепр (город)
запорожская аэс
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки руководителя Запорожской АЭС Олега Романенко и 13 членов совета директоров Газпромнефти, заявило в пятницу правительство Великобритании."Романенко причастен к дестабилизации Украины и подрыву ее территориальной целостности… из-за захвата и оккупации Запорожской атомной электростанции", - сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.В список попавших под санкции членов совета директоров Газпромнефти попали предприниматели Алисов, Антонов, Чернер, Чубарова и др.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872817329.html
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великобритания, газпром нефть, в мире, санкции в отношении россии, украина, днепр (город), запорожская аэс
Великобритания, Газпром нефть, В мире, Санкции в отношении России, Украина, Днепр (город), Запорожская АЭС
Великобритания ввела санкции против возглавившего ЗАЭС Романенко

Великобритания ввела санкции против главы ЗАЭС Романенко и 13 руководителей Газпромнефти

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки руководителя Запорожской АЭС Олега Романенко и 13 членов совета директоров Газпромнефти, заявило в пятницу правительство Великобритании.
"Романенко причастен к дестабилизации Украины и подрыву ее территориальной целостности… из-за захвата и оккупации Запорожской атомной электростанции", - сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
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В список попавших под санкции членов совета директоров Газпромнефти попали предприниматели Алисов, Антонов, Чернер, Чубарова и др.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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Великобритания расширила санкции против России
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ВеликобританияГазпром нефтьВ миреСанкции в отношении РоссииУкраинаДнепр (город)Запорожская АЭС
 
 
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