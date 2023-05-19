https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872795752.html

Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой

Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой - РИА Новости, 19.05.2023

Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой

Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают санкции США, в интересах народа Афганистана нужны исключения из ограничительных мер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T03:52

2023-05-19T03:52

2023-05-19T11:10

организация исламского сотрудничества

афганистан

россия

сша

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают санкции США, в интересах народа Афганистана нужны исключения из ограничительных мер, заявил РИА Новости афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи. По его словам, поскольку народ Афганистана находится в тяжелом положении, должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном. Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

афганистан

россия

сша

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организация исламского сотрудничества, афганистан, россия, сша