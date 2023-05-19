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Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой - РИА Новости, 19.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
03:52 19.05.2023 (обновлено: 11:10 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872795752.html
Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой
Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой - РИА Новости, 19.05.2023
Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой
Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают санкции США, в интересах народа Афганистана нужны исключения из ограничительных мер, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:52
2023-05-19T11:10
организация исламского сотрудничества
афганистан
россия
сша
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают санкции США, в интересах народа Афганистана нужны исключения из ограничительных мер, заявил РИА Новости афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи. По его словам, поскольку народ Афганистана находится в тяжелом положении, должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном. Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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организация исламского сотрудничества, афганистан, россия, сша
Организация исламского сотрудничества, Афганистан, Россия, США, XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
Афганский министр посетовал на санкции США, мешающие сотрудничать с Москвой

Министр промышленности Афганистана Азизи: отношениям Кабула и Москвы мешают санкции США

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на сессии в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на сессии в рамках XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи на сессии в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают санкции США, в интересах народа Афганистана нужны исключения из ограничительных мер, заявил РИА Новости афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи.
«
"Существует ряд проблем ограничений, точнее санкций - в отношении России со стороны США и ряда других стран, а также ограничения в отношении Афганистана в том, что касается перевода денег", - сказал он в кулуарах саммита "Россия - Исламский мир".
По его словам, поскольку народ Афганистана находится в тяжелом положении, должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном.
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"Организация исламского сотрудничестваАфганистанРоссияСША
 
 
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