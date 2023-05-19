https://ria.ru/20230519/samodostatochnost-1872960676.html

Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета

Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета - РИА Новости, 19.05.2023

Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет РФ зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем - в политике, экономике, сфере обороны и РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:44

2023-05-19T15:44

2023-05-19T15:44

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет РФ зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем - в политике, экономике, сфере обороны и безопасности. "Самодостаточность - это абсолютно необходимое условия для независимости и суверенитета, эта самодостаточность должна быть во всем: в политике и прежде всего, в данном случае, в национальной политике, в экономике, в сфере оборонной безопасности. Сегодня мы занимаемся одним из ключевых вопросов - вопросов национальной политики", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

https://ria.ru/20230519/rossiya-1872941177.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика