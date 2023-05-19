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Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета - РИА Новости, 19.05.2023
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15:44 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/samodostatochnost-1872960676.html
Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета
Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета - РИА Новости, 19.05.2023
Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет РФ зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем - в политике, экономике, сфере обороны и РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:44
2023-05-19T15:44
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет РФ зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем - в политике, экономике, сфере обороны и безопасности. "Самодостаточность - это абсолютно необходимое условия для независимости и суверенитета, эта самодостаточность должна быть во всем: в политике и прежде всего, в данном случае, в национальной политике, в экономике, в сфере оборонной безопасности. Сегодня мы занимаемся одним из ключевых вопросов - вопросов национальной политики", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин назвал самодостаточность необходимым условием для суверенитета

Путин: суверенитет России зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет РФ зависит от ее самодостаточности, которая должна быть во всем - в политике, экономике, сфере обороны и безопасности.
"Самодостаточность - это абсолютно необходимое условия для независимости и суверенитета, эта самодостаточность должна быть во всем: в политике и прежде всего, в данном случае, в национальной политике, в экономике, в сфере оборонной безопасности. Сегодня мы занимаемся одним из ключевых вопросов - вопросов национальной политики", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
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