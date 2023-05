Умер басист рок-группы The Smiths Энди Рурк

https://ria.ru/20230519/rurk-1872932276.html

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Басист The Smiths Энди Рурк умер на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил один из основателей коллектива Джонни Марр на своей странице в Twitter.Он также отметил талант покойного коллеги. Поклонники выразили свои соболезнования в комментариях.Энди Рурк был участником The Smiths с основания группы в 1982-м и до распада в 1987 году. За эти годы треки группы не раз попадали на первые строчки музыкальных чартов Великобритании. После распада группы музыкант сотрудничал группой Killing Joke, певицей Шинейд О`Коннор и солисткой The Cranberris Долорес О`Риордан.

