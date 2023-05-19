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Умер басист рок-группы The Smiths Энди Рурк
Умер басист рок-группы The Smiths Энди Рурк - РИА Новости, 19.05.2023
Умер басист рок-группы The Smiths Энди Рурк
Басист The Smiths Энди Рурк умер на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил один из основателей коллектива... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:01
2023-05-19T15:01
2023-05-19T15:01
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Басист The Smiths Энди Рурк умер на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил один из основателей коллектива Джонни Марр на своей странице в Twitter.Он также отметил талант покойного коллеги. Поклонники выразили свои соболезнования в комментариях.Энди Рурк был участником The Smiths с основания группы в 1982-м и до распада в 1987 году. За эти годы треки группы не раз попадали на первые строчки музыкальных чартов Великобритании. После распада группы музыкант сотрудничал группой Killing Joke, певицей Шинейд О`Коннор и солисткой The Cranberris Долорес О`Риордан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Умер басист рок-группы The Smiths Энди Рурк
В 59 лет после продолжительной болезни не стало басиста британской рок-группы Энди Рурка
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.
Басист The Smiths Энди Рурк умер на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил
один из основателей коллектива Джонни Марр на своей странице в Twitter.
«
"С глубокой грустью мы сообщаем об уходе из жизни Энди Рурка после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы", – написал Марр.
Он также отметил талант покойного коллеги.
«
"Энди останется в памяти тех, кто знал его как доброго и прекрасного человека. Любители музыки запомнят его как одаренного музыканта", – подчеркнул он.
Поклонники выразили свои соболезнования в комментариях.
«
"Покойся с миром, Энди!", "Он был прекрасным человеком", "Мои глубочайшие соболезнования. Я вырос на его музыке", "Частичка моего сердца и юности ушла вместе с Энди", – отреагировали комментаторы.
Энди Рурк был участником The Smiths с основания группы в 1982-м и до распада в 1987 году. За эти годы треки группы не раз попадали на первые строчки музыкальных чартов Великобритании.
После распада группы музыкант сотрудничал группой Killing Joke, певицей Шинейд О`Коннор и солисткой The Cranberris Долорес О`Риордан.