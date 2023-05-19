https://ria.ru/20230519/rozhdaemost-1872892477.html

Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин

Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин - РИА Новости, 19.05.2023

Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин

Формируются региональные программы повышения рождаемости для выстраивания индивидуальной траектории, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:57

2023-05-19T12:57

2023-05-19T13:54

общество

новгородская область

россия

великий новгород

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Формируются региональные программы повышения рождаемости для выстраивания индивидуальной траектории, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он отметил, что результатом совместной работы Минтруда России и комиссии Госсовета стали масштабные федеральные пилотные проекты – "Социальный контракт", "Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами", "Семейные многофункциональные центры". Из инициатив они переросли в закрепленные законодательно меры поддержки и социальные услуги с ежегодным финансированием. По итогам 2022 года практически во всех регионах зафиксировано опережающее снижение уровня бедности (по стране - 9,8%, по области – 11,9%). В Новгородской области 2023 год впервые объявлен Годом социальной поддержки жителей региона. "Задача на ближайшую перспективу – создание условий для стабилизации и увеличения темпов рождаемости. Формируются соответствующие региональные программы повышения рождаемости. Мы, все регионы, с коллегами из Минтруда их обсуждаем и, уверен, мы найдем решения, которые в каждом субъекте позволят создать индивидуальную траекторию, которая решит проблемы семей с детьми и позволит выйти нам на достойные показатели", - рассказал Никитин на заседании коллегии Минтруда России. Другой приоритетный вопрос, по словам Никитина, – разворачивание по всей стране филиалов государственного фонда "Защитники Отечества". Это непростой процесс, который потребует синхронизации всех ведомств – и федеральных, и региональных, и муниципальных для оказания комплексной помощи участникам СВО. В Великом Новгороде филиал фонда откроется на базе центра помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей "Возвращение" 31 мая. Для удобства бойцов и их родных два учреждения будут располагаться в одном здании.

https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html

https://ria.ru/20230127/rozhdaemost-1847985901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новгородская область, россия, великий новгород, андрей никитин (политик)