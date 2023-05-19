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Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин - РИА Новости, 19.05.2023
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12:57 19.05.2023 (обновлено: 13:54 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/rozhdaemost-1872892477.html
Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин
Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин - РИА Новости, 19.05.2023
Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин
Формируются региональные программы повышения рождаемости для выстраивания индивидуальной траектории, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:57
2023-05-19T13:54
общество
новгородская область
россия
великий новгород
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Формируются региональные программы повышения рождаемости для выстраивания индивидуальной траектории, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он отметил, что результатом совместной работы Минтруда России и комиссии Госсовета стали масштабные федеральные пилотные проекты – "Социальный контракт", "Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами", "Семейные многофункциональные центры". Из инициатив они переросли в закрепленные законодательно меры поддержки и социальные услуги с ежегодным финансированием. По итогам 2022 года практически во всех регионах зафиксировано опережающее снижение уровня бедности (по стране - 9,8%, по области – 11,9%). В Новгородской области 2023 год впервые объявлен Годом социальной поддержки жителей региона. "Задача на ближайшую перспективу – создание условий для стабилизации и увеличения темпов рождаемости. Формируются соответствующие региональные программы повышения рождаемости. Мы, все регионы, с коллегами из Минтруда их обсуждаем и, уверен, мы найдем решения, которые в каждом субъекте позволят создать индивидуальную траекторию, которая решит проблемы семей с детьми и позволит выйти нам на достойные показатели", - рассказал Никитин на заседании коллегии Минтруда России. Другой приоритетный вопрос, по словам Никитина, – разворачивание по всей стране филиалов государственного фонда "Защитники Отечества". Это непростой процесс, который потребует синхронизации всех ведомств – и федеральных, и региональных, и муниципальных для оказания комплексной помощи участникам СВО. В Великом Новгороде филиал фонда откроется на базе центра помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей "Возвращение" 31 мая. Для удобства бойцов и их родных два учреждения будут располагаться в одном здании.
https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html
https://ria.ru/20230127/rozhdaemost-1847985901.html
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общество, новгородская область, россия, великий новгород, андрей никитин (политик)
Общество, Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)
Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин

Губернатор Новгородской области Никитин: регионы готовят программы повышения рождаемости

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Формируются региональные программы повышения рождаемости для выстраивания индивидуальной траектории, рассказал глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Он отметил, что результатом совместной работы Минтруда России и комиссии Госсовета стали масштабные федеральные пилотные проекты – "Социальный контракт", "Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами", "Семейные многофункциональные центры". Из инициатив они переросли в закрепленные законодательно меры поддержки и социальные услуги с ежегодным финансированием. По итогам 2022 года практически во всех регионах зафиксировано опережающее снижение уровня бедности (по стране - 9,8%, по области – 11,9%). В Новгородской области 2023 год впервые объявлен Годом социальной поддержки жителей региона.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости
17 марта, 12:56
"Задача на ближайшую перспективу – создание условий для стабилизации и увеличения темпов рождаемости. Формируются соответствующие региональные программы повышения рождаемости. Мы, все регионы, с коллегами из Минтруда их обсуждаем и, уверен, мы найдем решения, которые в каждом субъекте позволят создать индивидуальную траекторию, которая решит проблемы семей с детьми и позволит выйти нам на достойные показатели", - рассказал Никитин на заседании коллегии Минтруда России.
Другой приоритетный вопрос, по словам Никитина, – разворачивание по всей стране филиалов государственного фонда "Защитники Отечества". Это непростой процесс, который потребует синхронизации всех ведомств – и федеральных, и региональных, и муниципальных для оказания комплексной помощи участникам СВО. В Великом Новгороде филиал фонда откроется на базе центра помощи и поддержки ветеранов СВО и их семей "Возвращение" 31 мая. Для удобства бойцов и их родных два учреждения будут располагаться в одном здании.
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Путин поручил разработать допмеры, направленные на повышение рождаемости
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ОбществоНовгородская областьРоссияВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)
 
 
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