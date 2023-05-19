https://ria.ru/20230519/rekonstruktsiya-1872891743.html

Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве

Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве - РИА Новости, 19.05.2023

Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:54

2023-05-19T12:54

2023-05-19T12:54

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петр бирюков

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общество

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда в парке возле усадьбы "Алтуфьево" стартовали в сентябре прошлого года. Основной задачей является очистка пруда от донных отложений и сохранение экосистемы водоема. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема запланированных работ", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что полностью завершены мероприятия по берегоукреплению: бетонные плиты закрыли защитным слоем из крупной гальки на цементно-песчаном растворе. Благодаря этому береговая полоса стала прочнее и приобрела современные очертания, при этом берега остались откосными по всему периметру. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в летний период на водоеме обустроят две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, замедляющей зарастание. Завершить работы по реконструкции Алтуфьевского пруда планируется в третьем квартале этого года.

https://ria.ru/20230315/prud-1857929724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы