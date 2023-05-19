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Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве - РИА Новости, 19.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:54 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/rekonstruktsiya-1872891743.html
Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве
Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве - РИА Новости, 19.05.2023
Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:54
2023-05-19T12:54
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петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда в парке возле усадьбы "Алтуфьево" стартовали в сентябре прошлого года. Основной задачей является очистка пруда от донных отложений и сохранение экосистемы водоема. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема запланированных работ", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что полностью завершены мероприятия по берегоукреплению: бетонные плиты закрыли защитным слоем из крупной гальки на цементно-песчаном растворе. Благодаря этому береговая полоса стала прочнее и приобрела современные очертания, при этом берега остались откосными по всему периметру. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в летний период на водоеме обустроят две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, замедляющей зарастание. Завершить работы по реконструкции Алтуфьевского пруда планируется в третьем квартале этого года.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда выполнено в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыАлтуфьевский пруд
Алтуфьевский пруд - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Алтуфьевский пруд
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по реконструкции Алтуфьевского пруда на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда в парке возле усадьбы "Алтуфьево" стартовали в сентябре прошлого года. Основной задачей является очистка пруда от донных отложений и сохранение экосистемы водоема. В настоящее время выполнено более 50% от общего объема запланированных работ", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что полностью завершены мероприятия по берегоукреплению: бетонные плиты закрыли защитным слоем из крупной гальки на цементно-песчаном растворе. Благодаря этому береговая полоса стала прочнее и приобрела современные очертания, при этом берега остались откосными по всему периметру.
«
"Продолжаются работы по очистке ложа от иловых накоплений и грунта, удалено более 18 тысяч кубометров ила, что составляет порядка 65% от общего объема. Очистка выполняется без полного спуска воды с использованием плавающего земснаряда. После извлечения массу обезвоживают на мобильном заводе, очищенная вода возвращается обратно в пруд. Такая технология сохраняет привычные условия обитания для рыб, микроорганизмов и растений", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в летний период на водоеме обустроят две зоны биоплато общей площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, замедляющей зарастание. Завершить работы по реконструкции Алтуфьевского пруда планируется в третьем квартале этого года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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