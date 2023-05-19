Новые регионы войдут в состав Южно-Российской парламентской ассоциации
Вид на город Майкоп. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Парламентарии 38-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая состоялась в столице Республики Адыгея, единогласно поддержали инициативу о включении в ее состав парламентариев новых регионов России, сообщили в Законодательном Собрании Краснодарского края.
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"На заседании принято единогласное решение о принятии в состав ЮРПА в качестве ассоциированных членов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
По словам председателя республиканского парламента Владимира Нарожного, деятельность ассоциации будет направлена на правовое обеспечение экономического и социального взаимодействия регионов Юга России, в том числе и на их эффективную интеграцию.
Участники пленарного заседания поддержали инициативы Законодательного Собрания Кубани. Например, депутаты предложили назначить субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ для членов семей участников спецоперации, а также направить обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву по вопросу стимулирования развития виноградных питомников для увеличения объемов закладки промышленных виноградных насаждений.
"Появление ряда из них (тем – ред.) продиктовано новыми реалиями. В первую очередь это поддержка участников специальной военной операции. Предложения в этой части представили мы и наши коллеги – депутаты Волгоградской областной Думы. Крымчане выступили с инициативой по принятию дополнительных мер по обеспечению военного суверенитета нашей страны", – написал в телеграм-канале председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.
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