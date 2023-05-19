https://ria.ru/20230519/regiony-1873014679.html

Новые регионы войдут в состав Южно-Российской парламентской ассоциации

Новые регионы войдут в состав Южно-Российской парламентской ассоциации - РИА Новости, 19.05.2023

Новые регионы войдут в состав Южно-Российской парламентской ассоциации

Парламентарии 38-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая состоялась в столице Республики Адыгея, единогласно поддержали... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:52

2023-05-19T18:52

2023-05-19T18:52

краснодарский край

россия

республика адыгея

краснодарский край

дмитрий патрушев

волгоградская областная дума

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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Парламентарии 38-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая состоялась в столице Республики Адыгея, единогласно поддержали инициативу о включении в ее состав парламентариев новых регионов России, сообщили в Законодательном Собрании Краснодарского края. По словам председателя республиканского парламента Владимира Нарожного, деятельность ассоциации будет направлена на правовое обеспечение экономического и социального взаимодействия регионов Юга России, в том числе и на их эффективную интеграцию. Участники пленарного заседания поддержали инициативы Законодательного Собрания Кубани. Например, депутаты предложили назначить субсидии на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ для членов семей участников спецоперации, а также направить обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву по вопросу стимулирования развития виноградных питомников для увеличения объемов закладки промышленных виноградных насаждений. "Появление ряда из них (тем – ред.) продиктовано новыми реалиями. В первую очередь это поддержка участников специальной военной операции. Предложения в этой части представили мы и наши коллеги – депутаты Волгоградской областной Думы. Крымчане выступили с инициативой по принятию дополнительных мер по обеспечению военного суверенитета нашей страны", – написал в телеграм-канале председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20230503/reabilitatsiya-1871842517.html

https://ria.ru/20230502/sotsobekty-1869285381.html

россия

республика адыгея

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика адыгея, краснодарский край, дмитрий патрушев, волгоградская областная дума