https://ria.ru/20230519/reestr-1872854227.html

В России появится реестр нуждающихся

В России появится реестр нуждающихся - РИА Новости, 19.05.2023

В России появится реестр нуждающихся

Реестр нуждающихся граждан может запуститься с 1 января 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:31

2023-05-19T11:31

2023-05-19T11:31

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Реестр нуждающихся граждан может запуститься с 1 января 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это сложная задача. "Уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал", - пояснила она.

https://ria.ru/20230519/banki-1872817186.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, татьяна голикова