https://ria.ru/20230519/reestr-1872854227.html
В России появится реестр нуждающихся
В России появится реестр нуждающихся - РИА Новости, 19.05.2023
В России появится реестр нуждающихся
Реестр нуждающихся граждан может запуститься с 1 января 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:31
2023-05-19T11:31
2023-05-19T11:31
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Реестр нуждающихся граждан может запуститься с 1 января 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это сложная задача. "Уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал", - пояснила она.
https://ria.ru/20230519/banki-1872817186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
В России появится реестр нуждающихся
Вице-премьер Голикова: реестр нуждающихся граждан планируется запустить с января 2024 года
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Реестр нуждающихся граждан может запуститься с 1 января 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"Самый главный вызов, считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, - это реестр нуждающихся граждан", - сказала Голикова на коллегии Минтруда.
По ее словам, это сложная задача.
"Уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал", - пояснила она.
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