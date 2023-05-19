https://ria.ru/20230519/razocharovanie-1872788695.html

В США признали, что Украина готовит их к разочарованию

В США признали, что Украина готовит их к разочарованию - РИА Новости, 19.05.2023

В США признали, что Украина готовит их к разочарованию

Киевские власти намеренно преуменьшают важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу, заявил профессор Факультета... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T01:28

2023-05-19T01:28

2023-05-19T02:19

специальная военная операция на украине

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наталья галибаренко

денис шмыгаль

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киевские власти намеренно преуменьшают важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу, заявил профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац журналу Newsweek.Ранее глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что одно контрнаступление не может определить ход военных действий и призвала западные страны не давить на Киев."Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это (наступление. — Прим. ред.) будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал", — отметил Кац.Профессор добавил, что намеренное занижение значения контрнаступления ВСУ направлено на то, чтобы не вызывать у западных стран необоснованных ожиданий, тем самым обеспечивая положительную реакцию на любые, даже незначительные "достижения" Киева.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872530854.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/ssha-ukraina-1872661836.html

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