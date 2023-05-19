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В США признали, что Украина готовит их к разочарованию - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 19.05.2023 (обновлено: 02:19 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/razocharovanie-1872788695.html
В США признали, что Украина готовит их к разочарованию
В США признали, что Украина готовит их к разочарованию - РИА Новости, 19.05.2023
В США признали, что Украина готовит их к разочарованию
Киевские власти намеренно преуменьшают важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу, заявил профессор Факультета... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T01:28
2023-05-19T02:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
москва
киев
наталья галибаренко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киевские власти намеренно преуменьшают важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу, заявил профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац журналу Newsweek.Ранее глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что одно контрнаступление не может определить ход военных действий и призвала западные страны не давить на Киев."Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это (наступление. — Прим. ред.) будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал", — отметил Кац.Профессор добавил, что намеренное занижение значения контрнаступления ВСУ направлено на то, чтобы не вызывать у западных стран необоснованных ожиданий, тем самым обеспечивая положительную реакцию на любые, даже незначительные "достижения" Киева.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872530854.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230518/ssha-ukraina-1872661836.html
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в мире, украина, сша, москва, киев, наталья галибаренко, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, Киев, Наталья Галибаренко, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США признали, что Украина готовит их к разочарованию

Профессор Марк Кац: Украина занижает ожидания от наступления, чтобы скрыть будущий провал

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киевские власти намеренно преуменьшают важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу, заявил профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац журналу Newsweek.
Ранее глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что одно контрнаступление не может определить ход военных действий и призвала западные страны не давить на Киев.
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ
Вчера, 06:13
"Если бы она или другой украинский чиновник заявил, что это (наступление. — Прим. ред.) будет решающим, то любой иной результат выглядел бы как провал", — отметил Кац.
Профессор добавил, что намеренное занижение значения контрнаступления ВСУ направлено на то, чтобы не вызывать у западных стран необоснованных ожиданий, тем самым обеспечивая положительную реакцию на любые, даже незначительные "достижения" Киева.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: США готовятся к возможности заморозки конфликта на Украине
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваКиевНаталья ГалибаренкоДенис ШмыгальДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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