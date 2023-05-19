https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1873007019.html

Финская полиция расследует нападение на российское консульство

Финская полиция расследует нападение на российское консульство - РИА Новости, 19.05.2023

Финская полиция расследует нападение на российское консульство

Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек, говорится в заявлении правоохранительных органов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:35

2023-05-19T18:35

2023-05-19T20:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек, говорится в заявлении правоохранительных органов. Уточняется, что один человек задержан. Полиция напоминает, что в соответствии с Венской конвенцией обязана заботиться о безопасности дипломатических представительств. Имущество российского консульства в Турку ранее пострадало, в частности, от вандализма, говорится в сообщении. Ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло консульства РФ на Аландских островах (автономия в составе Финляндии), ведется предварительное расследование, сообщала полиция автономии. Акции протеста проходят на регулярной основе с февраля 2022 года у всех российских дипломатических представительств в Финляндии против действий России на Украине.

https://ria.ru/20230503/zagranuchrezhdeniya-1869499282.html

турку

россия

финляндия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турку, россия, финляндия