Финская полиция расследует нападение на российское консульство
Финская полиция расследует нападение на российское консульство, задержан один человек
Здание Генерального консульства РФ в Турку. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек, говорится в заявлении правоохранительных органов.
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"В полицию поступила информация о хулиганстве у российского консульства в Турку в четверг днем. В настоящее время дело расследуется как нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один человек задержан.
Полиция напоминает, что в соответствии с Венской конвенцией обязана заботиться о безопасности дипломатических представительств. Имущество российского консульства в Турку ранее пострадало, в частности, от вандализма, говорится в сообщении.
Ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло консульства РФ на Аландских островах (автономия в составе Финляндии), ведется предварительное расследование, сообщала полиция автономии. Акции протеста проходят на регулярной основе с февраля 2022 года у всех российских дипломатических представительств в Финляндии против действий России на Украине.