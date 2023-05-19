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Финская полиция расследует нападение на российское консульство - РИА Новости, 19.05.2023
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18:35 19.05.2023 (обновлено: 20:00 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1873007019.html
Финская полиция расследует нападение на российское консульство
Финская полиция расследует нападение на российское консульство - РИА Новости, 19.05.2023
Финская полиция расследует нападение на российское консульство
Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек, говорится в заявлении правоохранительных органов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:35
2023-05-19T20:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек, говорится в заявлении правоохранительных органов. Уточняется, что один человек задержан. Полиция напоминает, что в соответствии с Венской конвенцией обязана заботиться о безопасности дипломатических представительств. Имущество российского консульства в Турку ранее пострадало, в частности, от вандализма, говорится в сообщении. Ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло консульства РФ на Аландских островах (автономия в составе Финляндии), ведется предварительное расследование, сообщала полиция автономии. Акции протеста проходят на регулярной основе с февраля 2022 года у всех российских дипломатических представительств в Финляндии против действий России на Украине.
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в мире, турку, россия, финляндия
В мире, Турку, Россия, Финляндия
Финская полиция расследует нападение на российское консульство

Финская полиция расследует нападение на российское консульство, задержан один человек

© Фото : Генконсульство РФ в ТуркуЗдание Генерального консульства РФ в Турку
Здание Генерального консульства РФ в Турку - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Генконсульство РФ в Турку
Здание Генерального консульства РФ в Турку. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая - РИА Новости. Финская полиция расследует случай хулиганства у российского консульства, задержан один человек, говорится в заявлении правоохранительных органов.
«
"В полицию поступила информация о хулиганстве у российского консульства в Турку в четверг днем. В настоящее время дело расследуется как нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один человек задержан.
Полиция напоминает, что в соответствии с Венской конвенцией обязана заботиться о безопасности дипломатических представительств. Имущество российского консульства в Турку ранее пострадало, в частности, от вандализма, говорится в сообщении.
Ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло консульства РФ на Аландских островах (автономия в составе Финляндии), ведется предварительное расследование, сообщала полиция автономии. Акции протеста проходят на регулярной основе с февраля 2022 года у всех российских дипломатических представительств в Финляндии против действий России на Украине.
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