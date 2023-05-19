https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872870844.html

СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины

СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины - РИА Новости, 19.05.2023

СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины

Следователи начали проверку после обнаружения тел молодого человека и девушки в лесу в городе Верхняя Пышма, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:06

2023-05-19T12:06

2023-05-19T12:06

происшествия

верхняя пышма

россия

валерий горелых

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тел молодого человека и девушки в лесу в городе Верхняя Пышма, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. "Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу. Сведений о том, что смерть молодого человека и девушки, жителей Екатеринбурга, наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется", - говорится в сообщении. Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сообщение об обнаружении тел молодых людей 1998 года рождения поступило в пятницу от посетителей лесопарка. "По имеющимся предварительным сведениям, это происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них", - добавил представитель полиции.

https://ria.ru/20230517/chinovnik-1872336000.html

верхняя пышма

россия

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, верхняя пышма, россия, валерий горелых, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)