https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872870844.html
СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины
СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины - РИА Новости, 19.05.2023
СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины
Следователи начали проверку после обнаружения тел молодого человека и девушки в лесу в городе Верхняя Пышма, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:06
2023-05-19T12:06
2023-05-19T12:06
происшествия
верхняя пышма
россия
валерий горелых
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тел молодого человека и девушки в лесу в городе Верхняя Пышма, сообщает управление СК РФ по Свердловской области. "Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу. Сведений о том, что смерть молодого человека и девушки, жителей Екатеринбурга, наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется", - говорится в сообщении. Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сообщение об обнаружении тел молодых людей 1998 года рождения поступило в пятницу от посетителей лесопарка. "По имеющимся предварительным сведениям, это происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них", - добавил представитель полиции.
https://ria.ru/20230517/chinovnik-1872336000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, верхняя пышма, россия, валерий горелых, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Верхняя Пышма, Россия, Валерий Горелых, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку из-за найденных в лесу на Урале тел мужчины и женщины
СК начал проверку из-за найденных в лесу в городе Верхняя Пышма тел мужчины и женщины