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У некоторых пермских активистов прошли обыски - РИА Новости, 19.05.2023
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11:02 19.05.2023 (обновлено: 11:05 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/rassledovanie-1872841822.html
У некоторых пермских активистов прошли обыски
У некоторых пермских активистов прошли обыски - РИА Новости, 19.05.2023
У некоторых пермских активистов прошли обыски
Обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:02
2023-05-19T11:05
происшествия
пермский край
мемориал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Ранее "Новый компаньон" и ряд других местных СМИ написали, что в Перми прошли обыски у правозащитников и общественников, среди них экс-уполномоченный по правам человека в крае Татьяна Марголина, член СПЧ Светлана Маковецкая. Уточнялось, что обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным, предположительно, из-за деятельности организации "Мемориал"*. Ряд изданий сообщали, что обыски проводятся и у членов правления местного "Центра исторической памяти" Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и у сотрудницы правозащитной приёмной ЦИП Оксаны Асауленко. Кроме того, силовики якобы приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского "Мемориала" Роберту Латыпову и искали его. "Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями. Переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на чёткое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле", — написал Сапко на своей странице во "ВКонтакте". Он уточнил, что пообщался с Марголиной, собеседники договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Также, по словам Сапко, после задержания в Москве главы пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова был направлен запрос о проведении проверки соблюдения его прав в адрес прокурора Московской области. В краевом управлении ФСБ на фоне информации про обыски сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении двух россиян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей". По версии следствия, бывший руководитель пермского краевого отделения "Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"* и председатель региональной благотворительной организации "Центр исторической памяти", действуя по предварительного сговора, совершили попытку вывоза из РФ в Германию архивных документов, который, согласно экспертной оценке, представляют культурную и историческую ценность. Фамилии фигурантов в релизе не указывались. "Сейчас УФСБ по Пермскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю проводится комплекс опертивно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц, сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении ведомства.* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
https://ria.ru/20230518/obyski-1872639364.html
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происшествия, пермский край, мемориал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, пермь
Происшествия, Пермский край, Мемориал, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Пермь
У некоторых пермских активистов прошли обыски

Омбудсмен Сапко: у некоторых пермских активистов и правозащитников прошли обыски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
Ранее "Новый компаньон" и ряд других местных СМИ написали, что в Перми прошли обыски у правозащитников и общественников, среди них экс-уполномоченный по правам человека в крае Татьяна Марголина, член СПЧ Светлана Маковецкая. Уточнялось, что обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным, предположительно, из-за деятельности организации "Мемориал"*. Ряд изданий сообщали, что обыски проводятся и у членов правления местного "Центра исторической памяти" Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и у сотрудницы правозащитной приёмной ЦИП Оксаны Асауленко. Кроме того, силовики якобы приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского "Мемориала" Роберту Латыпову и искали его.
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"Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями. Переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на чёткое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле", — написал Сапко на своей странице во "ВКонтакте".
Он уточнил, что пообщался с Марголиной, собеседники договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Также, по словам Сапко, после задержания в Москве главы пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова был направлен запрос о проведении проверки соблюдения его прав в адрес прокурора Московской области.
В краевом управлении ФСБ на фоне информации про обыски сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении двух россиян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду культурных ценностей".
По версии следствия, бывший руководитель пермского краевого отделения "Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"* и председатель региональной благотворительной организации "Центр исторической памяти", действуя по предварительного сговора, совершили попытку вывоза из РФ в Германию архивных документов, который, согласно экспертной оценке, представляют культурную и историческую ценность. Фамилии фигурантов в релизе не указывались.
"Сейчас УФСБ по Пермскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю проводится комплекс опертивно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц, сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении ведомства.
* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда
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ПроисшествияПермский крайМемориалФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПермь
 
 
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