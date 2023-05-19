У некоторых пермских активистов прошли обыски
Омбудсмен Сапко: у некоторых пермских активистов и правозащитников прошли обыски
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Обыски проводились у нескольких пермских активистов-общественников, все они имеют статус свидетелей, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
Ранее "Новый компаньон" и ряд других местных СМИ написали, что в Перми прошли обыски у правозащитников и общественников, среди них экс-уполномоченный по правам человека в крае Татьяна Марголина, член СПЧ Светлана Маковецкая. Уточнялось, что обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным, предположительно, из-за деятельности организации "Мемориал"*. Ряд изданий сообщали, что обыски проводятся и у членов правления местного "Центра исторической памяти" Веры Седининой, Татьяны Черепановой, Надежды Агишевой и у сотрудницы правозащитной приёмной ЦИП Оксаны Асауленко. Кроме того, силовики якобы приезжали на квартиру к бывшему руководителю пермского "Мемориала" Роберту Латыпову и искали его.
"Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями. Переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на чёткое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле", — написал Сапко на своей странице во "ВКонтакте".
Он уточнил, что пообщался с Марголиной, собеседники договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Также, по словам Сапко, после задержания в Москве главы пермского "Центра исторической памяти" Александра Чернышова был направлен запрос о проведении проверки соблюдения его прав в адрес прокурора Московской области.
По версии следствия, бывший руководитель пермского краевого отделения "Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"* и председатель региональной благотворительной организации "Центр исторической памяти", действуя по предварительного сговора, совершили попытку вывоза из РФ в Германию архивных документов, который, согласно экспертной оценке, представляют культурную и историческую ценность. Фамилии фигурантов в релизе не указывались.
"Сейчас УФСБ по Пермскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю проводится комплекс опертивно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц, сбор и закрепление доказательственной базы", — говорится в сообщении ведомства.
* Организация признана иноагентом в России и ликвидирована решением суда