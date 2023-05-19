Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/radiatsiya-1872930804.html
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России - РИА Новости, 19.05.2023
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России
Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:28
2023-05-19T14:28
россия
европа
украина
николай патрушев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:345:2501:1751_1920x0_80_0_0_4401e02d3871fb0aedd3ca70fe0c8bdc.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России, уточнили в пресс-службе. "По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано", - говорится в сообщении. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы.
https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:0:2501:1875_1920x0_80_0_0_6b4e16069b8880f840a2f4363d172555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, николай патрушев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Европа, Украина, Николай Патрушев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона на территории России

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России, уточнили в пресс-службе.
"По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы.
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии
26 апреля, 13:22
 
РоссияЕвропаУкраинаНиколай ПатрушевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала