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Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России - РИА Новости, 19.05.2023
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России
Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:28
2023-05-19T14:28
2023-05-19T14:28
россия
европа
украина
николай патрушев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России, уточнили в пресс-службе. "По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано", - говорится в сообщении. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы.
https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html
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россия, европа, украина, николай патрушев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Европа, Украина, Николай Патрушев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона на территории России