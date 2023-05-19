https://ria.ru/20230519/radiatsiya-1872930804.html

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России - РИА Новости, 19.05.2023

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона в России

Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:28

2023-05-19T14:28

россия

европа

украина

николай патрушев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории России остаётся стабильной, превышений радиационного фона нет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории России, уточнили в пресс-службе. "По данным мониторинга, радиационная обстановка на территории нашей страны остается стабильной. Превышений радиационного фона не зафиксировано", - говорится в сообщении. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы.

https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html

россия

европа

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россия, европа, украина, николай патрушев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)