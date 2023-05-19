https://ria.ru/20230519/rabota-1872866307.html

Одобрен проект о работе студентов педколледжей по специальности

Одобрен проект о работе студентов педколледжей по специальности - РИА Новости, 19.05.2023

Одобрен проект о работе студентов педколледжей по специальности

Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России"... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:00

2023-05-19T12:00

2023-05-19T12:59

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект "Единой России" поддержал к первому чтению комитет Госдумы по просвещению. Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности "Дошкольное образование", достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью по образовательным программам дошкольного образования. "Законопроект посвящен двум новеллам… касается подготовки педагогических работников в системе колледжей и техникумов. Чтобы наши выпускники… могли преподавать… согласовали только лишь детские сады, они могут работать при том, что они совершеннолетние должны быть, при том, что они должны пройти все профессиональные программы к этому моменту и легально работать воспитателями в детских садах", - сказала на заседании комитета его председатель Ольга Казакова. По словам Казаковой, текст претерпел изменения, так как в первом варианте инициативы было прописано, что студенты колледжей могли преподавать в начальной школе. Также депутат Госдумы Александр Мажуга предложил включить в инициативу новеллу о том, чтобы студенты вузов с любого курса могли работать в образовательных учреждениях и научных организациях лаборантами и инженерами.

https://na.ria.ru/20230417/kolledzh-1863675754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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