https://ria.ru/20230519/putin-1872961446.html

У народов России единое Отечество, заявил Путин

У народов России единое Отечество, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

У народов России единое Отечество, заявил Путин

Народы России, конечно, разные, и у каждого есть своя малая родина, но есть и единое Отечество - Россия с ее многообразной культурой и великим русским языком,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:46

2023-05-19T15:46

2023-05-19T15:46

общество

россия

владимир путин

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Народы России, конечно, разные, и у каждого есть своя малая родина, но есть и единое Отечество - Россия с ее многообразной культурой и великим русским языком, который выполняет уникальную функцию языка межнационального общения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что все это опирается на единые для всех ценности и основы, на твердую убежденность в том, что мы разные, конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя, любая нами малая родина, но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя, как за каменной стеной, у нас одно - это Россия с ее великой, многообразной культурой, великой историей и языковым многообразием, и великим русским языком, который в статье 68 Конституции РФ закреплен в качестве государственного и выполняет уникальную функцию языка межнационального общения", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что это то, на что прежде всего хотелось бы обратить внимание в ходе корректировки положений стратегии национальной политики.

https://ria.ru/20230519/migratsiya-1872946782.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин