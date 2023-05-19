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У народов России единое Отечество, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
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15:46 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/putin-1872961446.html
У народов России единое Отечество, заявил Путин
У народов России единое Отечество, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
У народов России единое Отечество, заявил Путин
Народы России, конечно, разные, и у каждого есть своя малая родина, но есть и единое Отечество - Россия с ее многообразной культурой и великим русским языком,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:46
2023-05-19T15:46
общество
россия
владимир путин
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Народы России, конечно, разные, и у каждого есть своя малая родина, но есть и единое Отечество - Россия с ее многообразной культурой и великим русским языком, который выполняет уникальную функцию языка межнационального общения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, что все это опирается на единые для всех ценности и основы, на твердую убежденность в том, что мы разные, конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя, любая нами малая родина, но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя, как за каменной стеной, у нас одно - это Россия с ее великой, многообразной культурой, великой историей и языковым многообразием, и великим русским языком, который в статье 68 Конституции РФ закреплен в качестве государственного и выполняет уникальную функцию языка межнационального общения", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что это то, на что прежде всего хотелось бы обратить внимание в ходе корректировки положений стратегии национальной политики.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
У народов России единое Отечество, заявил Путин

Путин: у народов России единое Отечество и русский язык с межнациональной функцией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Народы России, конечно, разные, и у каждого есть своя малая родина, но есть и единое Отечество - Россия с ее многообразной культурой и великим русским языком, который выполняет уникальную функцию языка межнационального общения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что все это опирается на единые для всех ценности и основы, на твердую убежденность в том, что мы разные, конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя, любая нами малая родина, но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя, как за каменной стеной, у нас одно - это Россия с ее великой, многообразной культурой, великой историей и языковым многообразием, и великим русским языком, который в статье 68 Конституции РФ закреплен в качестве государственного и выполняет уникальную функцию языка межнационального общения", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он отметил, что это то, на что прежде всего хотелось бы обратить внимание в ходе корректировки положений стратегии национальной политики.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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