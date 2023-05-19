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Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики - РИА Новости, 19.05.2023
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15:42 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/putin-1872960279.html
Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики
Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики
Необходимо определить действенные механизмы и критерии оценки обновленной Стратегии национальной политики, чтобы она заработала в полную меру, заявил президент... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:42
2023-05-19T15:42
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо определить действенные механизмы и критерии оценки обновленной Стратегии национальной политики, чтобы она заработала в полную меру, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу. "Чтобы обновленная стратегия национальной политики заработала в полную силу, принесла реальные результаты, прошу правительство обратить внимание на следующие вещи: во-первых, определить действенные механизмы оценки эффективности стратегии, ну, механизмы и критерии оценки эффективности. Предусмотреть необходимость ежегодного государственного доклада о ходе ее реализации", - сказал Путин. Также глава государства заявил о необходимости проверить качество государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Путин пояснил, что сейчас она лишь фиксирует уже произошедшие события, а должна отслеживать возможные токи напряженности и потенциальные риски. Ранее на совещании Путин сообщил, что считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов.
https://ria.ru/20230519/putin-1872959710.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики

Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии национальной политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо определить действенные механизмы и критерии оценки обновленной Стратегии национальной политики, чтобы она заработала в полную меру, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу.
"Чтобы обновленная стратегия национальной политики заработала в полную силу, принесла реальные результаты, прошу правительство обратить внимание на следующие вещи: во-первых, определить действенные механизмы оценки эффективности стратегии, ну, механизмы и критерии оценки эффективности. Предусмотреть необходимость ежегодного государственного доклада о ходе ее реализации", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Также глава государства заявил о необходимости проверить качество государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Путин пояснил, что сейчас она лишь фиксирует уже произошедшие события, а должна отслеживать возможные токи напряженности и потенциальные риски.
Ранее на совещании Путин сообщил, что считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов.
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