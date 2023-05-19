https://ria.ru/20230519/putin-1872960279.html

Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики

Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики - РИА Новости, 19.05.2023

Путин призвал определить механизмы и критерии оценки Стратегии нацполитики

Необходимо определить действенные механизмы и критерии оценки обновленной Стратегии национальной политики, чтобы она заработала в полную меру, заявил президент... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:42

2023-05-19T15:42

2023-05-19T15:42

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо определить действенные механизмы и критерии оценки обновленной Стратегии национальной политики, чтобы она заработала в полную меру, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу. "Чтобы обновленная стратегия национальной политики заработала в полную силу, принесла реальные результаты, прошу правительство обратить внимание на следующие вещи: во-первых, определить действенные механизмы оценки эффективности стратегии, ну, механизмы и критерии оценки эффективности. Предусмотреть необходимость ежегодного государственного доклада о ходе ее реализации", - сказал Путин. Также глава государства заявил о необходимости проверить качество государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Путин пояснил, что сейчас она лишь фиксирует уже произошедшие события, а должна отслеживать возможные токи напряженности и потенциальные риски. Ранее на совещании Путин сообщил, что считает необходимым внести корректировки в Стратегию национальной политики России с учетом вхождения в ее состав новых регионов.

https://ria.ru/20230519/putin-1872959710.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин