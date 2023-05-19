https://ria.ru/20230519/putin-1872955351.html

Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин

Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин

Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:25

2023-05-19T15:25

2023-05-19T15:25

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу, глава государства поручил главам субъектов помогать работе организации. В ходе выступления Путин отметил, что Ассамблея народов России призвана обеспечить диалог между представителями межнациональных и национальных культурных объединений страны и органов власти всех уровней. "И будет правильно, если отделения этой общероссийской организации появятся в каждом регионе. Я прошу глав субъектов федерации помогать их работе, использовать опыт участия участников ассамблеи в решении текущих задач и на перспективу привлекать, конечно, экспертов, способных объективно оценивать инициативы, претендующие на грантовую поддержку в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин