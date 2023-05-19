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Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
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15:25 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/putin-1872955351.html
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин
Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:25
2023-05-19T15:25
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу, глава государства поручил главам субъектов помогать работе организации. В ходе выступления Путин отметил, что Ассамблея народов России призвана обеспечить диалог между представителями межнациональных и национальных культурных объединений страны и органов власти всех уровней. "И будет правильно, если отделения этой общероссийской организации появятся в каждом регионе. Я прошу глав субъектов федерации помогать их работе, использовать опыт участия участников ассамблеи в решении текущих задач и на перспективу привлекать, конечно, экспертов, способных объективно оценивать инициативы, претендующие на грантовую поддержку в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин

Путин: отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу, глава государства поручил главам субъектов помогать работе организации.
В ходе выступления Путин отметил, что Ассамблея народов России призвана обеспечить диалог между представителями межнациональных и национальных культурных объединений страны и органов власти всех уровней.
"И будет правильно, если отделения этой общероссийской организации появятся в каждом регионе. Я прошу глав субъектов федерации помогать их работе, использовать опыт участия участников ассамблеи в решении текущих задач и на перспективу привлекать, конечно, экспертов, способных объективно оценивать инициативы, претендующие на грантовую поддержку в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России
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