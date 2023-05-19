https://ria.ru/20230519/putin-1872955351.html
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин
Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:25
2023-05-19T15:25
2023-05-19T15:25
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу, глава государства поручил главам субъектов помогать работе организации. В ходе выступления Путин отметил, что Ассамблея народов России призвана обеспечить диалог между представителями межнациональных и национальных культурных объединений страны и органов власти всех уровней. "И будет правильно, если отделения этой общероссийской организации появятся в каждом регионе. Я прошу глав субъектов федерации помогать их работе, использовать опыт участия участников ассамблеи в решении текущих задач и на перспективу привлекать, конечно, экспертов, способных объективно оценивать инициативы, претендующие на грантовую поддержку в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Отделения Ассамблеи народов должны появиться во всех регионах, заявил Путин
Путин: отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом регионе
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отделения Ассамблеи народов России должны появиться в каждом российском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу, глава государства поручил главам субъектов помогать работе организации.
В ходе выступления Путин отметил, что Ассамблея народов России призвана обеспечить диалог между представителями межнациональных и национальных культурных объединений страны и органов власти всех уровней.
"И будет правильно, если отделения этой общероссийской организации появятся в каждом регионе. Я прошу глав субъектов федерации помогать их работе, использовать опыт участия участников ассамблеи в решении текущих задач и на перспективу привлекать, конечно, экспертов, способных объективно оценивать инициативы, претендующие на грантовую поддержку в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики"", - сказал Путин.
Путин призвал скорректировать стратегию национальной политики России