https://ria.ru/20230519/putin-1872949067.html
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:07
2023-05-19T15:07
2023-05-19T15:07
россия
владимир путин
в мире
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
https://ria.ru/20230519/putin-1872943331.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин
Путин: против России направлен весь арсенал средств внешнего давления
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств.
"Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин