https://ria.ru/20230519/putin-1872949067.html

На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин

На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:07

2023-05-19T15:07

2023-05-19T15:07

россия

владимир путин

в мире

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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

https://ria.ru/20230519/putin-1872943331.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире