Рейтинг@Mail.ru
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/putin-1872949067.html
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:07
2023-05-19T15:07
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6edfbb9e9895cd7ca32610ee670b09.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
https://ria.ru/20230519/putin-1872943331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c82ca993c42a81b80e538e800ca3895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
На Россию оказывается агрессивное внешнее давление, заявил Путин

Путин: против России направлен весь арсенал средств внешнего давления

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств.
"Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин
Вчера, 14:50
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала