Рейтинг@Mail.ru
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 19.05.2023 (обновлено: 15:05 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:56
2023-05-19T15:05
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин."Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Он добавил, что уровень именно общероссийской гражданской идентичности, "когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, потом уже представителем той или иной национальности", в последний год рос "прямо пропорционально давлению на нашу страну".
https://ria.ru/20230519/edinstvo-1872943466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин

Путин: чем больше санкций принимали в отношении России, тем выше консолидация

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он добавил, что уровень именно общероссийской гражданской идентичности, "когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, потом уже представителем той или иной национальности", в последний год рос "прямо пропорционально давлению на нашу страну".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой
Вчера, 14:50
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала