https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html

Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин

Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин

Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:56

2023-05-19T14:56

2023-05-19T15:05

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин."Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Он добавил, что уровень именно общероссийской гражданской идентичности, "когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, потом уже представителем той или иной национальности", в последний год рос "прямо пропорционально давлению на нашу страну".

https://ria.ru/20230519/edinstvo-1872943466.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество