https://ria.ru/20230519/putin-1872945582.html
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:56
2023-05-19T14:56
2023-05-19T15:05
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин."Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Он добавил, что уровень именно общероссийской гражданской идентичности, "когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, потом уже представителем той или иной национальности", в последний год рос "прямо пропорционально давлению на нашу страну".
https://ria.ru/20230519/edinstvo-1872943466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Чем больше клеветы в отношении России, тем выше консолидация, заявил Путин
Путин: чем больше санкций принимали в отношении России, тем выше консолидация
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Чем больше в отношении России принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился этот параметр общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть, и к началу 2023 года превысил 94%", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он добавил, что уровень именно общероссийской гражданской идентичности, "когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, потом уже представителем той или иной национальности", в последний год рос "прямо пропорционально давлению на нашу страну".
Путин заявил, что только единство делает Россию сильной и непобедимой