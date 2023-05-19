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Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
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14:50 19.05.2023 (обновлено: 15:33 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/putin-1872943331.html
Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин
Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин
Авторы провокаций в РФ руководствуются западными шаблонами, исходят из того, что культурное многообразие РФ - слабость, но это не так, заявил президент России... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:50
2023-05-19T15:33
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авторы провокаций в РФ руководствуются западными шаблонами, исходят из того, что культурное многообразие РФ - слабость, но это не так, заявил президент России Владимир Путин."Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами с их расистскими, неоколониальными подходами с утверждениями о некой исключительности одних и ущербности других народов, с привычкой делить народы на первый, второй, третий сорт, мне кажется, что там есть еще у них еще и высший, который считает себя даже выше своих союзников. Повторю, они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России - это наша слабость, а жизнь, и мы с вами это хорошо знаем, дорогие друзья и коллеги, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот - что это наша сила", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.Глава государства добавил, что противники России решили, что многонациональность страны - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить россиян.Путин также отметил, что в истории России за тысячу лет были и ссоры и противоречия, "как в любой семье бывает", но по словам президента, "иначе и быть не может", российская семья народов складывалась постепенно, в течение тысячи лет.
https://ria.ru/20230519/edinstvo-1872943466.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Авторы провокаций в России пользуются западными шаблонами, заявил Путин

Путин: на Западе ошибочно полагают, что культурное многообразие делает Россию слабее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Авторы провокаций в РФ руководствуются западными шаблонами, исходят из того, что культурное многообразие РФ - слабость, но это не так, заявил президент России Владимир Путин.
"Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами с их расистскими, неоколониальными подходами с утверждениями о некой исключительности одних и ущербности других народов, с привычкой делить народы на первый, второй, третий сорт, мне кажется, что там есть еще у них еще и высший, который считает себя даже выше своих союзников. Повторю, они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России - это наша слабость, а жизнь, и мы с вами это хорошо знаем, дорогие друзья и коллеги, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот - что это наша сила", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.
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Глава государства добавил, что противники России решили, что многонациональность страны - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить россиян.
Путин также отметил, что в истории России за тысячу лет были и ссоры и противоречия, "как в любой семье бывает", но по словам президента, "иначе и быть не может", российская семья народов складывалась постепенно, в течение тысячи лет.
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