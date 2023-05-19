https://ria.ru/20230519/putin-1872940817.html
Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин
Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023
Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин
Атаки на российскую культуру, духовные ценности не прекращаются, также как попытки вбить клин в братство народов страны для межнационального разобщения, заявил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:44
2023-05-19T14:44
2023-05-19T15:21
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Атаки на российскую культуру, духовные ценности не прекращаются, также как попытки вбить клин в братство народов страны для межнационального разобщения, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу."Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, также как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить", - сказал Путин.Для участия в заседании совета по межнациональным отношениям Путин прибыл в Пятигорск.
https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин
Путин: атаки на российские духовные ценности и культуру не прекращаются