https://ria.ru/20230519/putin-1872940817.html

Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин

Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2023

Атаки на российские духовные ценности не прекращаются, заявил Путин

Атаки на российскую культуру, духовные ценности не прекращаются, также как попытки вбить клин в братство народов страны для межнационального разобщения, заявил... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:44

2023-05-19T14:44

2023-05-19T15:21

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Атаки на российскую культуру, духовные ценности не прекращаются, также как попытки вбить клин в братство народов страны для межнационального разобщения, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу."Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, также как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить", - сказал Путин.Для участия в заседании совета по межнациональным отношениям Путин прибыл в Пятигорск.

https://ria.ru/20230519/strategiya-1872951246.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин