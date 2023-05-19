https://ria.ru/20230519/putin-1872939962.html
Совет по межнациональным отношениям с участием Путина
Совет по межнациональным отношениям с участием Путина - РИА Новости, 19.05.2023
Совет по межнациональным отношениям с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:43
2023-05-19T14:43
2023-05-19T14:43
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям
LIVE: Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям
2023-05-19T14:43
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PT149M15S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совет по межнациональным отношениям с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.
2023-05-19T14:43
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PT149M15S
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.