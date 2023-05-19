https://ria.ru/20230519/putin-1872826067.html
Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос
Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 19.05.2023
Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 78% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:18
2023-05-19T10:18
2023-05-19T14:03
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 78% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 79% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту, с ними не согласились 10% граждан, 11% затруднились с ответом. Свое непосредственное доверие президенту РФ высказали 78% граждан, недоверие - 13%, затруднились с ответом - 9%. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 12-14 мая 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос
Опрос ФОМ: уровень доверия граждан России к президенту страны Путину составил 78%