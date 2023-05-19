https://ria.ru/20230519/putin-1872826067.html

Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос

Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 19.05.2023

Почти 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос

Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 78% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:18

2023-05-19T10:18

2023-05-19T14:03

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 78% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 79% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту, с ними не согласились 10% граждан, 11% затруднились с ответом. Свое непосредственное доверие президенту РФ высказали 78% граждан, недоверие - 13%, затруднились с ответом - 9%. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 12-14 мая 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"