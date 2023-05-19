https://ria.ru/20230519/provokatsiya-1872863219.html

В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни

В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни - РИА Новости, 19.05.2023

В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни

Украинские войска могут предпринять провокацию в ближайшие дни в Запорожской области, в том числе в отношении атомной станции, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:50

2023-05-19T11:50

2023-05-19T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

запорожская аэс

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять провокацию в ближайшие дни в Запорожской области, в том числе в отношении атомной станции, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Зеленскому необходимо в привязке к участию в саммите G7 максимально актуализировать украинскую повестку и предпринять провокации вдоль всей линии боевого соприкосновения, в том числе в отношении Запорожской АЭС. Учитывая, что сам саммит проходит в Хиросиме, актуализация темы ядерной опасности - это то, на что может пойти киевский режим", - сказал Рогов. По его словам, помимо обстрелов, также не исключены разведки боем, теракты, высадка десантов. "Это время повышенной напряженности", - подчеркнул Рогов. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872378745.html

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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