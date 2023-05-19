https://ria.ru/20230519/provokatsiya-1872863219.html
В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни
В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни - РИА Новости, 19.05.2023
В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни
Украинские войска могут предпринять провокацию в ближайшие дни в Запорожской области, в том числе в отношении атомной станции, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:50
2023-05-19T11:50
2023-05-19T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять провокацию в ближайшие дни в Запорожской области, в том числе в отношении атомной станции, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Зеленскому необходимо в привязке к участию в саммите G7 максимально актуализировать украинскую повестку и предпринять провокации вдоль всей линии боевого соприкосновения, в том числе в отношении Запорожской АЭС. Учитывая, что сам саммит проходит в Хиросиме, актуализация темы ядерной опасности - это то, на что может пойти киевский режим", - сказал Рогов. По его словам, помимо обстрелов, также не исключены разведки боем, теракты, высадка десантов. "Это время повышенной напряженности", - подчеркнул Рогов. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230517/kontrnastuplenie-1872378745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Запорожской области допустили провокацию Киева в ближайшие дни
Рогов считает, что ВСУ могут предпринять провокацию в ближайшие дни, в том числе по ЗАЭС