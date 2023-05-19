https://ria.ru/20230519/prizyv-1872920535.html

Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику

Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику - РИА Новости, 19.05.2023

Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику

Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, который в соцсетях призывал саботировать мобилизационные мероприятия и повреждать... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:02

2023-05-19T14:02

2023-05-19T14:02

происшествия

россия

челябинская область

вооруженные силы рф

фсб

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, который в соцсетях призывал саботировать мобилизационные мероприятия и повреждать военную технику, это один из первых в России приговоров по новой статье, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, осужденный публично в одной из социальных сетей призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военнослужащими военной техники и оружия. Он задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в феврале. "Миасский городской суд признал виновным жителя Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)… Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уголовное дело является первым в регионе и одним из первых в России по данной статье Уголовного кодекса РФ, введенной федеральным законом от 14 июля 2022 года, расследовано следственным органом УФСБ, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230515/arest-1871980812.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, челябинская область, вооруженные силы рф, фсб