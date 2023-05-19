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Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику - РИА Новости, 19.05.2023
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14:02 19.05.2023
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Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику
Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику - РИА Новости, 19.05.2023
Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику
Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, который в соцсетях призывал саботировать мобилизационные мероприятия и повреждать... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:02
2023-05-19T14:02
происшествия
россия
челябинская область
вооруженные силы рф
фсб
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, который в соцсетях призывал саботировать мобилизационные мероприятия и повреждать военную технику, это один из первых в России приговоров по новой статье, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. По данным УФСБ, осужденный публично в одной из социальных сетей призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военнослужащими военной техники и оружия. Он задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в феврале. "Миасский городской суд признал виновным жителя Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)… Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уголовное дело является первым в регионе и одним из первых в России по данной статье Уголовного кодекса РФ, введенной федеральным законом от 14 июля 2022 года, расследовано следственным органом УФСБ, уточняется в сообщении.
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происшествия, россия, челябинская область, вооруженные силы рф, фсб
Происшествия, Россия, Челябинская область, Вооруженные силы РФ, ФСБ
Житель Урала получил два года колонии за призывы портить военную технику

Житель Челябинской области получил два года колонии за призывы портить военную технику

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 2 годам колонии общего режима жителя Челябинской области, который в соцсетях призывал саботировать мобилизационные мероприятия и повреждать военную технику, это один из первых в России приговоров по новой статье, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, осужденный публично в одной из социальных сетей призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, повреждению военнослужащими военной техники и оружия. Он задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в феврале.
"Миасский городской суд признал виновным жителя Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)… Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уголовное дело является первым в регионе и одним из первых в России по данной статье Уголовного кодекса РФ, введенной федеральным законом от 14 июля 2022 года, расследовано следственным органом УФСБ, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьВооруженные силы РФФСБ
 
 
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