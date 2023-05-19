На Украине экс-мэру Рубежного вынесли приговор за сотрудничество с Россией
На Украине экс-мэра Рубежного заочно приговорили к десяти годам за контакты с Россией
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества бывшего мэра города Рубежное в ЛНР, ему вменяют в вину "коллаборационистскую деятельность", сообщает в пятницу офис генпрокурора.
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"При публичном обвинении Луганской областной прокуратуры бывший Рубежанский городской голова признан виновным в коллаборационной деятельности. Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией всего положенного имущества", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Из сообщения следует, что принятие приговора производилось в порядке специального судебного производства. Имя осужденного в офисе генпрокурора не называют. Отмечается, что после начала СВО чиновник начал сотрудничать с Россией. По их данным в марте 2022 года он согласился стать главой администрации города Рубежное... и публично призывал к сотрудничеству с РФ.
Как сообщает издание "РБК-Украина", речь идет о Сергее Хортиве. По данным из открытых источников, он возглавлял указанный город с 2015 по 2022 год.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.