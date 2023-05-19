https://ria.ru/20230519/prigovor-1872998015.html

На Украине экс-мэру Рубежного вынесли приговор за сотрудничество с Россией

На Украине экс-мэру Рубежного вынесли приговор за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.05.2023

На Украине экс-мэру Рубежного вынесли приговор за сотрудничество с Россией

Суд на Украине заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества бывшего мэра города Рубежное в ЛНР, ему вменяют в вину "коллаборационистскую... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:03

2023-05-19T18:03

2023-05-19T18:03

россия

рубежное

луганская народная республика

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества бывшего мэра города Рубежное в ЛНР, ему вменяют в вину "коллаборационистскую деятельность", сообщает в пятницу офис генпрокурора. Из сообщения следует, что принятие приговора производилось в порядке специального судебного производства. Имя осужденного в офисе генпрокурора не называют. Отмечается, что после начала СВО чиновник начал сотрудничать с Россией. По их данным в марте 2022 года он согласился стать главой администрации города Рубежное... и публично призывал к сотрудничеству с РФ. Как сообщает издание "РБК-Украина", речь идет о Сергее Хортиве. По данным из открытых источников, он возглавлял указанный город с 2015 по 2022 год. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852359870.html

россия

рубежное

луганская народная республика

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россия, рубежное, луганская народная республика, рбк (медиагруппа)