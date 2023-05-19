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"Легкая мишень": украинской обороне вынесли приговор
"Легкая мишень": украинской обороне вынесли приговор - РИА Новости, 19.05.2023
"Легкая мишень": украинской обороне вынесли приговор
Несмотря на поставки западного оружия, Киев не в состоянии улучшить систему противовоздушной обороны, оставаясь легкой мишенью для России, утверждает журналист... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:31
2023-05-19T03:31
2023-05-19T11:07
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Несмотря на поставки западного оружия, Киев не в состоянии улучшить систему противовоздушной обороны, оставаясь легкой мишенью для России, утверждает журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics."Недавние успешные российские удары по украинским стратегическим объектам прояснили реальность, о которой уже говорили многие военные эксперты: украинская ПРО уязвима. Несмотря на всю западную помощь и непрекращающиеся поставки оружия, Киев, судя по всему, не в состоянии улучшить свою систему обороны, продолжая оставаться легкой мишенью для резких боевых действий России", — считает политолог.Лейрос также цитирует западных экспертов, которые за последнее время неоднократно заявляли о критическом положении украинской ПРО, не способной защитить стратегические объекты ввиду недостатка боеприпасов и квалифицированных кадров.Политолог также указывает на то, что количество противоракет, запускаемых украинской ПРО вдвое превышает количество российских ракет, что делает истощение необходимых боеприпасов вопросом времени. Основываясь на этом, Лейрос приводит оценку США, согласно которой способность Украины защищать свои войска будет "полностью ослаблена" к 23 мая.Минобороны России во вторник сообщило о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал РИА Новости, что заявления Киева о якобы сбитых их системой ПВО во вторник шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. Он отметил, что ВС России не запускали столько "Кинжалов", сколько украинские военные "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
"Легкая мишень": украинской обороне вынесли приговор
InfoBrics: Украина остается легкой мишенью, несмотря на поставки западных систем ПРО
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Несмотря на поставки западного оружия, Киев не в состоянии улучшить систему противовоздушной обороны, оставаясь легкой мишенью для России, утверждает журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для портала InfoBrics
.
"Недавние успешные российские удары по украинским стратегическим объектам прояснили реальность, о которой уже говорили многие военные эксперты: украинская ПРО уязвима. Несмотря на всю западную помощь и непрекращающиеся поставки оружия, Киев, судя по всему, не в состоянии улучшить свою систему обороны, продолжая оставаться легкой мишенью для резких боевых действий России", — считает политолог.
В США признали, что Украина готовит их к разочарованию
Лейрос также цитирует западных экспертов, которые за последнее время неоднократно заявляли о критическом положении украинской ПРО, не способной защитить стратегические объекты ввиду недостатка боеприпасов и квалифицированных кадров.
«
"Эксперты предупредили о серьезной нехватке квалифицированных военных кадров, заявив, что большая часть опытных украинских военных уже была нейтрализована в первый год операции, и сейчас осталось немного бойцов, способных управлять системами обороны страны", — ссылается журналист на статью The Washington Post.
Политолог также указывает на то, что количество противоракет, запускаемых украинской ПРО вдвое превышает количество российских ракет, что делает истощение необходимых боеприпасов вопросом времени. Основываясь на этом, Лейрос приводит оценку США, согласно которой способность Украины защищать свои войска будет "полностью ослаблена" к 23 мая.
Минобороны России во вторник сообщило о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники.
Министр обороны России Сергей Шойгу
сообщал РИА Новости, что заявления Киева
о якобы сбитых их системой ПВО во вторник шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. Он отметил, что ВС России
не запускали столько "Кинжалов", сколько украинские военные "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.
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