На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"
На "России 1" стартует новый сезон "Удивительных людей", где разыграют пять млн рублей
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В эту пятницу на "России 1" выходит первый выпуск нового сезона шоу "Удивительные люди", на котором перед зрителям и членами жюри выступят участники с необычными талантами, сообщает пресс-служба канала.
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"Перед ними будет поставлена нелегкая задача – сразу выбрать двух финалистов из первой восьмерки одаренных конкурсантов", – говорится в релизе.
Ожидается, что испытания станут еще сложнее, а номера ярче и зрелищнее. Для каждого задания в студии также установят уникальные декорации.
Например, для мастера текстильных народных промыслов из Рязани Марины Качаевой специально доставили коллекцию костюмов из 15 разных областей России. Ей предстоит с закрытыми глазами определить, к какому региону относится наряд.
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
Шоу "Удивительные люди"
В эту пятницу гостей студии также будут удивлять: 12-летний Чемпион мира по ментальной арифметике среди детей Калоян Гешев из Болгарии; 11-летний гений-пианист Андрей Гончаров из Москвы, способный по памяти воспроизвести на пианино 40-минутное произведение, сыграв его один раз по нотам, 23-летний обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по сборке кубика Рубика Ли Джихао из Китая; международная чемпионка по мнемотехнике-2022, обладательница феноменальной памяти на цифры 20-летняя Тену Тамир из Монголии и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
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© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
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© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
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Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
1 из 3
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
2 из 3
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
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Все они поборются за главный приз — Кубок проекта и пять миллионов рублей.
Обсуждать и давать оценку номерам будут: Евгений Папунаишвили, Александр Пушной, Наталья Рагозина и Василий Ключарев. Ведущий шоу – Артём Варгафтик.
Выпуск "Удивительных людей" выйдет в эфир в 21:30.