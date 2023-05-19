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На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"

На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 19.05.2023

На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"

В эту пятницу на "России 1" выходит первый выпуск нового сезона шоу "Удивительные люди", на котором перед зрителям и членами жюри выступят участники с... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:25

2023-05-19T02:25

2023-05-19T02:25

шоубиз

москва

россия

евгений папунаишвили

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В эту пятницу на "России 1" выходит первый выпуск нового сезона шоу "Удивительные люди", на котором перед зрителям и членами жюри выступят участники с необычными талантами, сообщает пресс-служба канала. Ожидается, что испытания станут еще сложнее, а номера ярче и зрелищнее. Для каждого задания в студии также установят уникальные декорации. Например, для мастера текстильных народных промыслов из Рязани Марины Качаевой специально доставили коллекцию костюмов из 15 разных областей России. Ей предстоит с закрытыми глазами определить, к какому региону относится наряд.В эту пятницу гостей студии также будут удивлять: 12-летний Чемпион мира по ментальной арифметике среди детей Калоян Гешев из Болгарии; 11-летний гений-пианист Андрей Гончаров из Москвы, способный по памяти воспроизвести на пианино 40-минутное произведение, сыграв его один раз по нотам, 23-летний обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по сборке кубика Рубика Ли Джихао из Китая; международная чемпионка по мнемотехнике-2022, обладательница феноменальной памяти на цифры 20-летняя Тену Тамир из Монголии и другие. Все они поборются за главный приз — Кубок проекта и пять миллионов рублей.Обсуждать и давать оценку номерам будут: Евгений Папунаишвили, Александр Пушной, Наталья Рагозина и Василий Ключарев. Ведущий шоу – Артём Варгафтик.Выпуск "Удивительных людей" выйдет в эфир в 21:30.

https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

москва, россия, евгений папунаишвили, новости шоу-бизнеса