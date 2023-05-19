Рейтинг@Mail.ru
На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:25 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/premera-1872735662.html
На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"
На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 19.05.2023
На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"
В эту пятницу на "России 1" выходит первый выпуск нового сезона шоу "Удивительные люди", на котором перед зрителям и членами жюри выступят участники с... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:25
2023-05-19T02:25
шоубиз
москва
россия
евгений папунаишвили
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872740027_0:254:3078:1985_1920x0_80_0_0_768dfa795c824080de0b6baaf82b95c4.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В эту пятницу на "России 1" выходит первый выпуск нового сезона шоу "Удивительные люди", на котором перед зрителям и членами жюри выступят участники с необычными талантами, сообщает пресс-служба канала. Ожидается, что испытания станут еще сложнее, а номера ярче и зрелищнее. Для каждого задания в студии также установят уникальные декорации. Например, для мастера текстильных народных промыслов из Рязани Марины Качаевой специально доставили коллекцию костюмов из 15 разных областей России. Ей предстоит с закрытыми глазами определить, к какому региону относится наряд.В эту пятницу гостей студии также будут удивлять: 12-летний Чемпион мира по ментальной арифметике среди детей Калоян Гешев из Болгарии; 11-летний гений-пианист Андрей Гончаров из Москвы, способный по памяти воспроизвести на пианино 40-минутное произведение, сыграв его один раз по нотам, 23-летний обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по сборке кубика Рубика Ли Джихао из Китая; международная чемпионка по мнемотехнике-2022, обладательница феноменальной памяти на цифры 20-летняя Тену Тамир из Монголии и другие. Все они поборются за главный приз — Кубок проекта и пять миллионов рублей.Обсуждать и давать оценку номерам будут: Евгений Папунаишвили, Александр Пушной, Наталья Рагозина и Василий Ключарев. Ведущий шоу – Артём Варгафтик.Выпуск "Удивительных людей" выйдет в эфир в 21:30.
https://ria.ru/20230517/tnt-1872383033.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872740027_222:50:2886:2048_1920x0_80_0_0_8b10560271df414320e8d9df3e1952b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, евгений папунаишвили, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Россия, Евгений Папунаишвили, Новости шоу-бизнеса
На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"

На "России 1" стартует новый сезон "Удивительных людей", где разыграют пять млн рублей

© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В эту пятницу на "России 1" выходит первый выпуск нового сезона шоу "Удивительные люди", на котором перед зрителям и членами жюри выступят участники с необычными талантами, сообщает пресс-служба канала.
«
"Перед ними будет поставлена нелегкая задача – сразу выбрать двух финалистов из первой восьмерки одаренных конкурсантов", – говорится в релизе.
Ожидается, что испытания станут еще сложнее, а номера ярче и зрелищнее. Для каждого задания в студии также установят уникальные декорации.
Например, для мастера текстильных народных промыслов из Рязани Марины Качаевой специально доставили коллекцию костюмов из 15 разных областей России. Ей предстоит с закрытыми глазами определить, к какому региону относится наряд.
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
Шоу "Удивительные люди"
В эту пятницу гостей студии также будут удивлять: 12-летний Чемпион мира по ментальной арифметике среди детей Калоян Гешев из Болгарии; 11-летний гений-пианист Андрей Гончаров из Москвы, способный по памяти воспроизвести на пианино 40-минутное произведение, сыграв его один раз по нотам, 23-летний обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по сборке кубика Рубика Ли Джихао из Китая; международная чемпионка по мнемотехнике-2022, обладательница феноменальной памяти на цифры 20-летняя Тену Тамир из Монголии и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1" Шоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
3 из 3
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
1 из 3
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
2 из 3
Шоу "Удивительные люди"
© Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия 1"
3 из 3
Все они поборются за главный приз — Кубок проекта и пять миллионов рублей.
Обсуждать и давать оценку номерам будут: Евгений Папунаишвили, Александр Пушной, Наталья Рагозина и Василий Ключарев. Ведущий шоу – Артём Варгафтик.
Выпуск "Удивительных людей" выйдет в эфир в 21:30.
1 марта 2018. Выступление команды Раисы (Иркутск) в 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии. - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
ТНТ запустит аналог КВН
17 мая, 17:33
 
ШоубизМоскваРоссияЕвгений ПапунаишвилиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала