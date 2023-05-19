https://ria.ru/20230519/pozhar-1872968666.html

Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей

Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей - РИА Новости, 19.05.2023

Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей

Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:12

2023-05-19T16:12

2023-05-19T16:29

происшествия

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Сто двадцать один ребёнок эвакуирован из детского сада №113, родители оповещены", - сказали в пресс-службе.Как сообщал региональный главк МЧС РФ, площадь возгорания в отеле в центре Калининграда - 300 квадратных метров. Территория гостиницы оцеплена.

https://ria.ru/20230424/otel-1867375426.html

калининград

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)