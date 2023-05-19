Рейтинг@Mail.ru
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 19.05.2023 (обновлено: 16:29 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/pozhar-1872968666.html
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей - РИА Новости, 19.05.2023
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей
Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:12
2023-05-19T16:29
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872971934_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_107debbeafe7cba1bd47a096d2edc81d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Сто двадцать один ребёнок эвакуирован из детского сада №113, родители оповещены", - сказали в пресс-службе.Как сообщал региональный главк МЧС РФ, площадь возгорания в отеле в центре Калининграда - 300 квадратных метров. Территория гостиницы оцеплена.
https://ria.ru/20230424/otel-1867375426.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872971934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3bc1fd7f6c8f54ed60ae5ed9294a5124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей

Из детского сада рядом с горящим отелем "Мартон" в Калининграде эвакуировали 121 ребенка

© Фото : ГУМЧС России по Калининградской областиПожар в отеле "Мартон Палас" в Калининграде
Пожар в отеле Мартон Палас в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : ГУМЧС России по Калининградской области
Пожар в отеле "Мартон Палас" в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Сто двадцать один ребёнок эвакуирован из детского сада №113, родители оповещены", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал региональный главк МЧС РФ, площадь возгорания в отеле в центре Калининграда - 300 квадратных метров. Территория гостиницы оцеплена.
Пожар в здании по улице Костюшко-Григоровича в Чите. Кадр видео
Пожар в отеле в центре Читы потушили
24 апреля, 15:33
 
ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала