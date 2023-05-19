https://ria.ru/20230519/pozhar-1872968666.html
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей - РИА Новости, 19.05.2023
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей
Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:12
2023-05-19T16:12
2023-05-19T16:29
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Из детского сада рядом с горящим отелем Marton Palace в Калининграде эвакуирован 121 ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Сто двадцать один ребёнок эвакуирован из детского сада №113, родители оповещены", - сказали в пресс-службе.Как сообщал региональный главк МЧС РФ, площадь возгорания в отеле в центре Калининграда - 300 квадратных метров. Территория гостиницы оцеплена.
https://ria.ru/20230424/otel-1867375426.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из детсада рядом с горящим отелем в Калининграде эвакуировали детей
Из детского сада рядом с горящим отелем "Мартон" в Калининграде эвакуировали 121 ребенка