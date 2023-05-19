https://ria.ru/20230519/pozhar-1872815629.html

В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника

В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника - РИА Новости, 19.05.2023

В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника

Жительница Омской области и ее 7-летняя дочь погибли во время пожара, предположительно, случившегося из-за холодильника, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:21

2023-05-19T09:21

2023-05-19T09:21

происшествия

омская область

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ОМСК, 19 мая - РИА Новости. Жительница Омской области и ее 7-летняя дочь погибли во время пожара, предположительно, случившегося из-за холодильника, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК в пятницу. Пожар произошел накануне вечером в частном доме в поселке Москаленки. "Во время пожара от отравления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее 7-летняя дочь, муж в это время был на вахте. На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются причины возгорания", - пояснили в пресс-службе. По всей видимости, пожар произошел из-за холодильника — место в доме, где он находился, выгорело сильнее всего, отметили в Следственном комитете. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Областная прокуратура взяла ход расследования на контроль.

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омская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область