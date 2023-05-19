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В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника
В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника - РИА Новости, 19.05.2023
В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника
Жительница Омской области и ее 7-летняя дочь погибли во время пожара, предположительно, случившегося из-за холодильника, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:21
2023-05-19T09:21
2023-05-19T09:21
происшествия
омская область
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ОМСК, 19 мая - РИА Новости. Жительница Омской области и ее 7-летняя дочь погибли во время пожара, предположительно, случившегося из-за холодильника, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК в пятницу. Пожар произошел накануне вечером в частном доме в поселке Москаленки. "Во время пожара от отравления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее 7-летняя дочь, муж в это время был на вахте. На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются причины возгорания", - пояснили в пресс-службе. По всей видимости, пожар произошел из-за холодильника — место в доме, где он находился, выгорело сильнее всего, отметили в Следственном комитете. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Областная прокуратура взяла ход расследования на контроль.
https://ria.ru/20230518/zontik-1872627881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области погибли мать и дочь при пожаре из-за холодильника
В Омской области погибли мать и семилетняя дочь при пожаре из-за холодильника
ОМСК, 19 мая - РИА Новости.
Жительница Омской области и ее 7-летняя дочь погибли во время пожара, предположительно, случившегося из-за холодильника, рассказали
РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК в пятницу.
Пожар произошел накануне вечером в частном доме в поселке Москаленки.
"Во время пожара от отравления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее 7-летняя дочь, муж в это время был на вахте. На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются причины возгорания", - пояснили в пресс-службе.
По всей видимости, пожар произошел из-за холодильника — место в доме, где он находился, выгорело сильнее всего, отметили в Следственном комитете. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Областная прокуратура взяла ход расследования на контроль.
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