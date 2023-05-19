https://ria.ru/20230519/poteri-1872935443.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 19.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях до 150 украинских военных, а также несколько гаубиц, в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:35

2023-05-19T14:35

2023-05-19T14:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

константиновка

украина

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях до 150 украинских военных, а также несколько гаубиц, в Константиновке в ДНР был поражен склад боеприпасов, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко и Новоселка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что за сутки на этих направлениях были уничтожены до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских военных."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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константиновка

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донецкая народная республика, россия, константиновка, украина