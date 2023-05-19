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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях - РИА Новости, 19.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях до 150 украинских военных, а также несколько гаубиц, в... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:35
2023-05-19T14:35
2023-05-19T14:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
константиновка
украина
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях до 150 украинских военных, а также несколько гаубиц, в Константиновке в ДНР был поражен склад боеприпасов, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко и Новоселка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что за сутки на этих направлениях были уничтожены до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинских военных."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, константиновка, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Константиновка, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на трех направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 150 солдат на Запорожском, Херсонском и Южнодонецком направлениях