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Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике - РИА Новости, 19.05.2023
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14:59 19.05.2023 (обновлено: 15:09 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/politika-1872946170.html
Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике
Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике - РИА Новости, 19.05.2023
Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике
В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, заявил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:59
2023-05-19T15:09
владимир путин
общество
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, заявил президент России Владимир Путин."В миграционной политике мы должны исходить прежде всего, конечно, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда. Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.По его словам, Россия открыта для специалистов, которые необходимы в сфере отечественной экономики, и для соотечественников, людей, близких РФ по культуре, по языку, по религии, для тех, кто не по своей воле в 1991 году оказался вдруг за пределами одной большой единой некогда страны, но всегда считал и продолжает считать Россию своей исторической родиной.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике

Путин: нужно исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политике

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
"В миграционной политике мы должны исходить прежде всего, конечно, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда. Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
По его словам, Россия открыта для специалистов, которые необходимы в сфере отечественной экономики, и для соотечественников, людей, близких РФ по культуре, по языку, по религии, для тех, кто не по своей воле в 1991 году оказался вдруг за пределами одной большой единой некогда страны, но всегда считал и продолжает считать Россию своей исторической родиной.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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