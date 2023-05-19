https://ria.ru/20230519/politika-1872946170.html

Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике

Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике - РИА Новости, 19.05.2023

Путин призвал исходить из интересов россиян в миграционной политике

В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, заявил... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:59

2023-05-19T14:59

2023-05-19T15:09

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 мая - РИА Новости. В вопросах миграционной политики надо исходить из интересов россиян, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной, трудовой отрасли, заявил президент России Владимир Путин."В миграционной политике мы должны исходить прежде всего, конечно, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда. Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны, на экономику страны", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.По его словам, Россия открыта для специалистов, которые необходимы в сфере отечественной экономики, и для соотечественников, людей, близких РФ по культуре, по языку, по религии, для тех, кто не по своей воле в 1991 году оказался вдруг за пределами одной большой единой некогда страны, но всегда считал и продолжает считать Россию своей исторической родиной.

https://ria.ru/20230519/edinstvo-1872943466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, общество, россия