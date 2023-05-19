https://ria.ru/20230519/politika-1872422364.html

Процесс необратим. У США отбирают лакомый кусок

Процесс необратим. У США отбирают лакомый кусок - РИА Новости, 19.05.2023

Процесс необратим. У США отбирают лакомый кусок

Сближение Ирана с Сирией и Саудовской Аравией, а также жесткие заявления Тегерана все острее ставят вопрос о роли Вашингтона в регионе. Американцы традиционно... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:00

2023-05-19T11:43

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иран

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сближение Ирана с Сирией и Саудовской Аравией, а также жесткие заявления Тегерана все острее ставят вопрос о роли Вашингтона в регионе. Американцы традиционно считали Ближний Восток сферой своего влияния. О том, как меняется ситуация, — в материале РИА Новости.Беспрецедентный ударВ середине мая американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило об атаке на граждан США на северо-востоке Сирии.По словам источника, беспилотник проиранских ополченцев нанес удар по ангару технического обслуживания недалеко от города Эль-Хасака. Погиб один американский подрядчик, еще 24 человека получили ранения, включая серьезные черепно-мозговые травмы.Собеседник WSJ говорит, что Вашингтон не намерен наказывать непосредственных исполнителей. "Наша политика заключается в том, чтобы привлечь к ответственности Иран", — заявил он.Это первый случай с летальным исходом среди американского персонала в Сирии с момента вступления в должность президента США Джо Байдена, подчеркивает издание. Инцидент усугубляет напряженность между Вашингтоном и Тегераном, которая в последние месяцы и так стремительно растет. Во многом это связано со сближением Ирана и Сирии."Умрите от злости"Незадолго до сообщения об атаке в Эль-Хасаке иранский президент Ибрахим Раиси прибыл в Дамаск на встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Это первый визит такого уровня за последние 13 лет. Историческая беседа прошла в дружеской атмосфере."Вы не только оказали нам политическую и экономическую помощь, вы поддержали нас своей кровью", — подчеркнул Асад. Иранский лидер, в свою очередь, подтвердил, что позиция Тегерана относительно Сирии останется неизменной.В США это восприняли в штыки. Первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что ирано-сирийское потепление должно вызывать озабоченность у всего мира."Злитесь и умрите от злости", — написал в ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани. Он отметил, что Сирия вступает в период послевоенного восстановления и Тегеран не откажется от помощи союзнику.Легитимизация АсадаИран — не единственная страна, которая возобновляет контакты с официальным Дамаском. И это еще больше тревожит США. Госсекретарь Энтони Блинкен, например, на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри предупредил, что Каиру стоит тщательно взвешивать возможные планы взаимодействия с Асадом.Еще более ощутимым ударом для Вашингтона может стать восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Его приостановку в 2011-м США считали своим большим успехом."Воскрешение" Асада, рассматриваемое как часть крупной региональной головоломки, имеет более важное значение, — отмечает в связи с этим старший научный сотрудник Центра ближневосточной политики Стивен Хайдеманн. — Его возвращение в лоно арабов знаменует продолжающуюся консолидацию того, что можно описать как новую архитектуру региональной безопасности". Если она сложится, это поставит вопрос о пересмотре роли США на Ближнем Востоке, считает аналитик.Китай вместо АмерикиИзменение региональной роли Ирана проявляется не только на сирийском направлении. Полтора месяца назад Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений, разорванных семь лет назад.Саудовская Аравия, входившая прежде в число американских союзников в Персидском заливе, с прошлого года не раз демонстрировала, что больше не намерена подчиняться прихотям США. Но сближение ее с Ираном — еще и при посредничестве Китая — по всей видимости, оказалось неожиданностью для Вашингтона.Директор ЦРУ Уильям Бернс даже отправился в Эр-Рияд, чтобы выразить недовольство поведением саудовцев. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан попытался сгладить углы, заявив, что переговорам способствовал не только Пекин, но и Вашингтон.Тем не менее его слова затерялись в информпространстве, а ирано-саудовская сделка осталась в истории как результат помощи Китая."На Ближнем Востоке много представителей всего политического спектра, которые только рады видеть, что Соединенные Штаты отодвинуты на второй план. Учитывая послужной список Вашингтона в регионе, вряд ли их можно винить", — отмечает Хайдеманн.Что ожидает регионВместе с тем многие предпочитают пока не преувеличивать значение ирано-саудовского сближения. "Это не история любви. Это обоюдно удобный тайм-аут", — цитирует издание The Guardian неназванного британского дипломата.Глава отдела ближневосточных исследований в Eurasia Group Айхам Камель, в свою очередь, считает, что вытеснение Америки из региона не будет быстрым. "Саудовская Аравия и страны Персидского залива хотят глобального партнерства с США в качестве ключевой, но не единственной опоры. Они по-прежнему предпочитают иметь гораздо более тесные отношения с Вашингтоном, но не желают разрывать связи с другими державами, такими как Китай", — указывает аналитик.В то же время у региона появились перспективы разрешения локальных конфликтов. Во-первых, в Йемене, где Иран вооружал повстанцев-хуситов, сражающихся с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Во-вторых — в Ливане. После того как прошлой осенью истек срок полномочий Мишеля Ауна, там так и не избрали президента. Проиранские и просаудовские фракции пока не договорились о едином кандидате. Сейчас компромисс выглядит более вероятным.А вот возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий — так называемой ядерной сделке Запада с Ираном — почти невозможно. Даже если у Вашингтона будут предложения для Тегерана, исламская республика теперь вряд ли пойдет на уступки — учитывая, что не шла на них и в более сложных для себя условиях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, башар асад, ибрахим раиси, джо байден, лига арабских государств