Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона площадью в 42 гектара на Велижанском тракте в Тюмени будет завершена до конца 2023 года, ход работ на объекте оценили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Работы по рекультивации полигона проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" с апреля 2022 года.
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"Рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта в Тюмени завершится в декабре 2023 года. Работы на площади более 42 га идут по графику. Для создания шестислойного рекультивационного экрана используются торфо-песчаная смесь, песок и щебень, а также современные материалы, в том числе геомембрана, нетканый геотекстиль, объемная полимерная георешетка", – следует из сообщения информцентра.
Радионова в своем telegram-канале сообщила, что до конца 2023 года на месте полигона "должен появиться ровный газон". Она отметила, что сейчас на объекте практически завершили обустройство пруда-отстойника, ведутся работы по обустройству пруда-накопителя и изоляции тела полигона.
Глава Росприроднадзора выразила надежду на ответственность подрядной организации и подчеркнула, что при предоставлении всего комплекта документов положительное заключение государственной экологической экспертизы не заставит себя долго ждать".
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