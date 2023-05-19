Рейтинг@Mail.ru
Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
17:04 19.05.2023 (обновлено: 17:06 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/poligon-1872983438.html
Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон
Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон - РИА Новости, 19.05.2023
Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон
Рекультивация мусорного полигона площадью в 42 гектара на Велижанском тракте в Тюмени будет завершена до конца 2023 года, ход работ на объекте оценили глава... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:04
2023-05-19T17:06
тюменская область
общество
тюмень
тюменская область
светлана радионова
александр моор
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156354/86/1563548615_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_388c04edbe58ddbdb803b610cf78f62a.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона площадью в 42 гектара на Велижанском тракте в Тюмени будет завершена до конца 2023 года, ход работ на объекте оценили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Работы по рекультивации полигона проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" с апреля 2022 года. Радионова в своем telegram-канале сообщила, что до конца 2023 года на месте полигона "должен появиться ровный газон". Она отметила, что сейчас на объекте практически завершили обустройство пруда-отстойника, ведутся работы по обустройству пруда-накопителя и изоляции тела полигона. Глава Росприроднадзора выразила надежду на ответственность подрядной организации и подчеркнула, что при предоставлении всего комплекта документов положительное заключение государственной экологической экспертизы не заставит себя долго ждать".
https://ria.ru/20230418/tyumen-1865970825.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156354/86/1563548615_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5603de898341e2a09cfdb2c0eab7b70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тюмень, тюменская область, светлана радионова, александр моор, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Тюменская область, Общество, Тюмень, Тюменская область, Светлана Радионова, Александр Моор, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон

© РИА Новости / Антон ДенисовПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона площадью в 42 гектара на Велижанском тракте в Тюмени будет завершена до конца 2023 года, ход работ на объекте оценили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Работы по рекультивации полигона проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" с апреля 2022 года.
«
"Рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта в Тюмени завершится в декабре 2023 года. Работы на площади более 42 га идут по графику. Для создания шестислойного рекультивационного экрана используются торфо-песчаная смесь, песок и щебень, а также современные материалы, в том числе геомембрана, нетканый геотекстиль, объемная полимерная георешетка", – следует из сообщения информцентра.
Радионова в своем telegram-канале сообщила, что до конца 2023 года на месте полигона "должен появиться ровный газон". Она отметила, что сейчас на объекте практически завершили обустройство пруда-отстойника, ведутся работы по обустройству пруда-накопителя и изоляции тела полигона.
Глава Росприроднадзора выразила надежду на ответственность подрядной организации и подчеркнула, что при предоставлении всего комплекта документов положительное заключение государственной экологической экспертизы не заставит себя долго ждать".

Другие новости региона читайте здесь>>

Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Тюменский губернатор призвал жителей голосовать за объекты благоустройства
18 апреля, 07:19
 
Тюменская областьОбществоТюменьТюменская областьСветлана РадионоваАлександр МоорФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала