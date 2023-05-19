https://ria.ru/20230519/poligon-1872983438.html

Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон

Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон - РИА Новости, 19.05.2023

Более 40 гектаров мусорного полигона в Тюмени превратят в газон

Рекультивация мусорного полигона площадью в 42 гектара на Велижанском тракте в Тюмени будет завершена до конца 2023 года, ход работ на объекте оценили глава... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:04

2023-05-19T17:04

2023-05-19T17:06

тюменская область

общество

тюмень

тюменская область

светлана радионова

александр моор

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ТЮМЕНЬ, 19 мая – РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона площадью в 42 гектара на Велижанском тракте в Тюмени будет завершена до конца 2023 года, ход работ на объекте оценили глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Работы по рекультивации полигона проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна" с апреля 2022 года. Радионова в своем telegram-канале сообщила, что до конца 2023 года на месте полигона "должен появиться ровный газон". Она отметила, что сейчас на объекте практически завершили обустройство пруда-отстойника, ведутся работы по обустройству пруда-накопителя и изоляции тела полигона. Глава Росприроднадзора выразила надежду на ответственность подрядной организации и подчеркнула, что при предоставлении всего комплекта документов положительное заключение государственной экологической экспертизы не заставит себя долго ждать".

https://ria.ru/20230418/tyumen-1865970825.html

тюмень

тюменская область

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Наталья Макарова

общество, тюмень, тюменская область, светлана радионова, александр моор, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)