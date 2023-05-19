https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872900856.html

Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС

Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2023

Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС

Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:20

2023-05-19T13:20

2023-05-19T14:45

росэнергоатом

запорожская аэс

происшествия

запорожская область

украина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Конечно, сохраняются... Это тоже элемент войны, которую ведет против нас Украина", - сказал Карчаа в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".В начале мая ФСБ России сообщила о разоблачении диверсионно-террористической группы, состоявшей из агентуры украинских спецслужб, которая готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Задержанные признались в подготовке теракта по указке Киева.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872816126.html

запорожская область

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

росэнергоатом, запорожская аэс, происшествия, запорожская область, украина