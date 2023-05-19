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Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС
Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2023
Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС
Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:20
2023-05-19T13:20
2023-05-19T14:45
росэнергоатом
запорожская аэс
происшествия
запорожская область
украина
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Конечно, сохраняются... Это тоже элемент войны, которую ведет против нас Украина", - сказал Карчаа в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".В начале мая ФСБ России сообщила о разоблачении диверсионно-террористической группы, состоявшей из агентуры украинских спецслужб, которая готовила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Задержанные признались в подготовке теракта по указке Киева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Происшествия, Запорожская область, Украина
Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС
Советник "Росэнергоатома" заявил об угрозе покушений на руководство ЗАЭС со стороны Киева