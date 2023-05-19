https://ria.ru/20230519/pogoda-1872807892.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.05.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:13

2023-05-19T08:13

2023-05-19T08:13

александр синенков

москва

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы в Москве ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Максимальная температура в столице - плюс 15-17 градусов, по области - от плюс 13 до 18", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230518/leto-1872686592.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр синенков, москва, погода