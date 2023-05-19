https://ria.ru/20230519/pogoda-1872807892.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:13
2023-05-19T08:13
2023-05-19T08:13
александр синенков
москва
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы в Москве ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Максимальная температура в столице - плюс 15-17 градусов, по области - от плюс 13 до 18", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230518/leto-1872686592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, москва, погода
Александр Синенков, Москва, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидается дождь и до плюс 17 градусов