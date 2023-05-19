Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/pogoda-1872807892.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:13
2023-05-19T08:13
александр синенков
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:288:2859:1896_1920x0_80_0_0_fc1fe3cf4e8fb7904bca2da92135d824.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы в Москве ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Максимальная температура в столице - плюс 15-17 градусов, по области - от плюс 13 до 18", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230518/leto-1872686592.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_19f311c8a2390a93eddeb87822f6d251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр синенков, москва, погода
Александр Синенков, Москва, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидается дождь и до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы в Москве ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь. Максимальная температура в столице - плюс 15-17 градусов, по области - от плюс 13 до 18", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
Девушка на пляже в Серебряном Бору в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
18 мая, 16:50
 
Александр СиненковМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала