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Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян

Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян - РИА Новости, 19.05.2023

Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян

Ожидается, что количество поездок россиян в страны Ближнего Востока, с которыми готовится ряд безвизовых групповых туристических соглашений, по итогам текущего... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:45

2023-05-19T12:45

2023-05-19T12:46

туризм

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ближний восток

иран

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

куда можно лететь

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ожидается, что количество поездок россиян в страны Ближнего Востока, с которыми готовится ряд безвизовых групповых туристических соглашений, по итогам текущего года превысит два миллиона, заявил в рамках выступления на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "В 2023 году, по оценкам экспертов, количество поездок россиян в страны Ближнего Востока вырастет в полтора раза и составит больше двух миллионов человек", – сообщил Вахруков, уточнив, что в прошлом году таких посещений было более 1,4 миллиона. Он также отметил, что ответственными ведомствами прорабатывается запуск безвизовых групповых туристических соглашений с Оманом, Кувейтом, Бахрейном, Саудовской Аравией.Вахруков заявил, что направление Ближнего Востока уже массово освоено туристами из России. "Важно также развивать потенциал новых, не таких популярных пока направлений: Иран, Катар, Иордания, Саудовская Аравия", – добавил замглавы ведомства. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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новости - туризм, ближний восток, иран, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), куда можно лететь