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Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян - РИА Новости, 19.05.2023
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Туризм
 
12:45 19.05.2023 (обновлено: 12:46 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/poezdki-1872887817.html
Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян
Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян - РИА Новости, 19.05.2023
Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян
Ожидается, что количество поездок россиян в страны Ближнего Востока, с которыми готовится ряд безвизовых групповых туристических соглашений, по итогам текущего... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:45
2023-05-19T12:46
туризм
новости - туризм
ближний восток
иран
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
куда можно лететь
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ожидается, что количество поездок россиян в страны Ближнего Востока, с которыми готовится ряд безвизовых групповых туристических соглашений, по итогам текущего года превысит два миллиона, заявил в рамках выступления на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "В 2023 году, по оценкам экспертов, количество поездок россиян в страны Ближнего Востока вырастет в полтора раза и составит больше двух миллионов человек", – сообщил Вахруков, уточнив, что в прошлом году таких посещений было более 1,4 миллиона. Он также отметил, что ответственными ведомствами прорабатывается запуск безвизовых групповых туристических соглашений с Оманом, Кувейтом, Бахрейном, Саудовской Аравией.Вахруков заявил, что направление Ближнего Востока уже массово освоено туристами из России. "Важно также развивать потенциал новых, не таких популярных пока направлений: Иран, Катар, Иордания, Саудовская Аравия", – добавил замглавы ведомства. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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новости - туризм, ближний восток, иран, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Ближний Восток, Иран, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), куда можно лететь
Несколько стран Ближнего Востока могут стать безвизовыми для россиян

МЭР: Россия прорабатывает запуск безвизового режима с Оманом, Кувейтом, Саудовской Аравией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПогонщик с верблюдом в пустыне Khor Al Adaid в Дохе
Погонщик с верблюдом в пустыне Khor Al Adaid в Дохе - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Ожидается, что количество поездок россиян в страны Ближнего Востока, с которыми готовится ряд безвизовых групповых туристических соглашений, по итогам текущего года превысит два миллиона, заявил в рамках выступления на международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
"В 2023 году, по оценкам экспертов, количество поездок россиян в страны Ближнего Востока вырастет в полтора раза и составит больше двух миллионов человек", – сообщил Вахруков, уточнив, что в прошлом году таких посещений было более 1,4 миллиона.
Он также отметил, что ответственными ведомствами прорабатывается запуск безвизовых групповых туристических соглашений с Оманом, Кувейтом, Бахрейном, Саудовской Аравией.
Вахруков заявил, что направление Ближнего Востока уже массово освоено туристами из России. "Важно также развивать потенциал новых, не таких популярных пока направлений: Иран, Катар, Иордания, Саудовская Аравия", – добавил замглавы ведомства.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Виза - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
Вчера, 10:34
 
ТуризмНовости - ТуризмБлижний ВостокИранРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)куда можно лететь
 
 
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