https://ria.ru/20230519/podderzhka-1872917419.html

РЭЦ назвал инструменты поддержки экспортеров халяльной продукции

РЭЦ назвал инструменты поддержки экспортеров халяльной продукции - РИА Новости, 19.05.2023

РЭЦ назвал инструменты поддержки экспортеров халяльной продукции

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) имеет несколько инструментов поддержки экспортеров халяльной продукции, в том числе, например, компенсации... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:53

2023-05-19T13:53

2023-05-19T13:53

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

российский экспортный центр (рэц)

артем здунов

россия

египет

турция

технологии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) имеет несколько инструментов поддержки экспортеров халяльной продукции, в том числе, например, компенсации части затрат на получение сертификатов или участие в выставках, рассказал на сессии "Драйверы развития российского экспорта АПК: продукция халяль" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Российский экспортный центр уделяет особое внимание поддержке экспорта агропродукции, в том числе халяльной. Так, российские компании могут проконсультироваться по вопросам сертификации "халяль", компенсировать затраты на его получение, расходы на доставку продукции за пределы России, часть затрат на участие в выставках и разместить продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК, три из которых работают в мусульманских странах: Египет, Турция, ОАЭ, а также скоро откроется в Саудовской Аравии", - сообщает РЭЦ.Кроме того, по его словам, компаниям с продукцией халяль можно обратиться в РЭЦ за продвижением в сфере e-commerce (рынок электронной коммерции) через сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, а также обратиться за страхованием и кредитно-гарантийными продуктами."В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, которые поставляют ее в девять стран мира. География поставок продолжает расширяться, и мы планируем выйти в страны Персидского залива и Африки, рассчитываем в том числе на поддержку Российского экспортного центра. У многих продукция халяль ассоциируется с чистотой, экологичностью, соблюдением самых высоких стандартов качества и производства. Я искренне полагаю, что стандарт "халяль" в России способствует интеграции в международные системы стандартизации и создает благоприятные условия для выхода на новые рынки", - отметил в свою очередь глава Республики Мордовия Артем Здунов.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230515/raschety-1871929533.html

россия

египет

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), артем здунов, россия, египет, турция, технологии