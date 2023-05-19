РЭЦ назвал инструменты поддержки экспортеров халяльной продукции
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) имеет несколько инструментов поддержки экспортеров халяльной продукции, в том числе, например, компенсации части затрат на получение сертификатов или участие в выставках, рассказал на сессии "Драйверы развития российского экспорта АПК: продукция халяль" форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Российский экспортный центр уделяет особое внимание поддержке экспорта агропродукции, в том числе халяльной. Так, российские компании могут проконсультироваться по вопросам сертификации "халяль", компенсировать затраты на его получение, расходы на доставку продукции за пределы России, часть затрат на участие в выставках и разместить продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК, три из которых работают в мусульманских странах: Египет, Турция, ОАЭ, а также скоро откроется в Саудовской Аравии", - сообщает РЭЦ.
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"В Российском экспортном центре действует много программ поддержки экспортеров, часть из которых разработана с упором на продукцию АПК, включая халяль. В прошлом году мы поддержали экспорт такой продукции более чем на 5 миллиардов рублей. Кроме того, мы перезапустили программу по продвижению национального бренда "Сделано в России" и одноименную систему добровольной сертификации. Сейчас идет работа по расширению направлений этой системы, и в ближайшем будущем российские производители халяльной продукции смогут также получить сертификат "Сделано в России", - сказал Солодов.
Кроме того, по его словам, компаниям с продукцией халяль можно обратиться в РЭЦ за продвижением в сфере e-commerce (рынок электронной коммерции) через сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, а также обратиться за страхованием и кредитно-гарантийными продуктами.
"В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, которые поставляют ее в девять стран мира. География поставок продолжает расширяться, и мы планируем выйти в страны Персидского залива и Африки, рассчитываем в том числе на поддержку Российского экспортного центра. У многих продукция халяль ассоциируется с чистотой, экологичностью, соблюдением самых высоких стандартов качества и производства. Я искренне полагаю, что стандарт "халяль" в России способствует интеграции в международные системы стандартизации и создает благоприятные условия для выхода на новые рынки", - отметил в свою очередь глава Республики Мордовия Артем Здунов.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.