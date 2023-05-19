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"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 19.05.2023
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12:22 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/pochta-1872877482.html
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 19.05.2023
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:22
2023-05-19T12:22
россия
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. "Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению, сообщила пресс-служба предприятия. "С 19 мая 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению", - сообщается на сайте компании. Отмечается, что специалисты прилагают усилия для возобновления почтового сообщения. У "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию в мае прошлого года, тогда проблему удалось урегулировать за несколько недель.
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россия, молдавия
Россия, Молдавия
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" временно приостановила отправку EMS, корреспонденции и посылок в Россию

© Фото : Freepik / pressfotoПосылка
Посылка - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Freepik / pressfoto
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. "Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению, сообщила пресс-служба предприятия.
"С 19 мая 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению", - сообщается на сайте компании.
Отмечается, что специалисты прилагают усилия для возобновления почтового сообщения. У "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию в мае прошлого года, тогда проблему удалось урегулировать за несколько недель.
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