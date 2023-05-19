https://ria.ru/20230519/pochta-1872877482.html
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 19.05.2023
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:22
2023-05-19T12:22
2023-05-19T12:22
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815647738_0:103:3068:1829_1920x0_80_0_0_33813f3b58d327a4611d78132c4f9193.jpg
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. "Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению, сообщила пресс-служба предприятия. "С 19 мая 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению", - сообщается на сайте компании. Отмечается, что специалисты прилагают усилия для возобновления почтового сообщения. У "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию в мае прошлого года, тогда проблему удалось урегулировать за несколько недель.
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815647738_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_0929154116f4c56f0947903dcd3f767d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия
"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию
"Почта Молдовы" временно приостановила отправку EMS, корреспонденции и посылок в Россию
КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости.
"Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению, сообщила пресс-служба
предприятия.
"С 19 мая 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению", - сообщается на сайте компании.
Отмечается, что специалисты прилагают усилия для возобновления почтового сообщения. У "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию в мае прошлого года, тогда проблему удалось урегулировать за несколько недель.
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией