https://ria.ru/20230519/pochta-1872877482.html

"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию - РИА Новости, 19.05.2023

"Почта Молдовы" приостановила отправку писем и посылок в Россию

"Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:22

2023-05-19T12:22

2023-05-19T12:22

россия

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. "Почта Молдовы" сообщает, что с пятницы временно прекращает прием всех отправлений в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению, сообщила пресс-служба предприятия. "С 19 мая 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию, в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению", - сообщается на сайте компании. Отмечается, что специалисты прилагают усилия для возобновления почтового сообщения. У "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию в мае прошлого года, тогда проблему удалось урегулировать за несколько недель.

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

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