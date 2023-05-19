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В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных

В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных - РИА Новости, 19.05.2023

В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных

В ДНР возвращаются из украинского плена 35 военных, среди них женщина, их освободили в рамках обменов между РФ и Украиной в апреле, сообщили в пятницу власти... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:23

2023-05-19T14:23

2023-05-19T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

дарья морозова

денис пушилин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ДНР возвращаются из украинского плена 35 военных, среди них женщина, их освободили в рамках обменов между РФ и Украиной в апреле, сообщили в пятницу власти ДНР.В апреле Минобороны РФ сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров."Среди 35 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, которые сегодня возвращаются домой в Республику, есть женщина – Анна Бабицкая", - написал врио главы Республики Денис Пушилин в тelegram-канале.В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова отметила, что освобождение пленных состоялось в апреле в рамках обменов между Россией и Украиной. В связи с необходимостью получения медицинской помощи они долгое время находились на территории другого субъекта РФ.Морозова отметила, что в настоящий момент освобожденные военные могут быть беспрепятственно перемещены на территорию ДНР. Однако при этом еще несколько человек, освобожденные из плена, пока останутся под наблюдением российских врачей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/plennye-1870172498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, дарья морозова, денис пушилин, владимир путин, нато