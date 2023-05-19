Рейтинг@Mail.ru
В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 19.05.2023 (обновлено: 14:41 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/plen-1872928855.html
В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных
В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных - РИА Новости, 19.05.2023
В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных
В ДНР возвращаются из украинского плена 35 военных, среди них женщина, их освободили в рамках обменов между РФ и Украиной в апреле, сообщили в пятницу власти... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:23
2023-05-19T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
дарья морозова
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824808354_0:63:1202:739_1920x0_80_0_0_932fb66cef624eec877e00f16335f19c.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ДНР возвращаются из украинского плена 35 военных, среди них женщина, их освободили в рамках обменов между РФ и Украиной в апреле, сообщили в пятницу власти ДНР.В апреле Минобороны РФ сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров."Среди 35 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, которые сегодня возвращаются домой в Республику, есть женщина – Анна Бабицкая", - написал врио главы Республики Денис Пушилин в тelegram-канале.В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова отметила, что освобождение пленных состоялось в апреле в рамках обменов между Россией и Украиной. В связи с необходимостью получения медицинской помощи они долгое время находились на территории другого субъекта РФ.Морозова отметила, что в настоящий момент освобожденные военные могут быть беспрепятственно перемещены на территорию ДНР. Однако при этом еще несколько человек, освобожденные из плена, пока останутся под наблюдением российских врачей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/plennye-1870172498.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824808354_33:0:1089:792_1920x0_80_0_0_65333ebd414aec3f42821189f3914e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, дарья морозова, денис пушилин, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Владимир Путин, НАТО
В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных

В ДНР вернутся 35 освобожденных в апреле военнопленных, среди них женщина

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ | Перейти в медиабанкОбмен пленными
Обмен пленными - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Перейти в медиабанк
Обмен пленными. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ДНР возвращаются из украинского плена 35 военных, среди них женщина, их освободили в рамках обменов между РФ и Украиной в апреле, сообщили в пятницу власти ДНР.
В апреле Минобороны РФ сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров.
"Среди 35 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, которые сегодня возвращаются домой в Республику, есть женщина – Анна Бабицкая", - написал врио главы Республики Денис Пушилин в тelegram-канале.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова отметила, что освобождение пленных состоялось в апреле в рамках обменов между Россией и Украиной. В связи с необходимостью получения медицинской помощи они долгое время находились на территории другого субъекта РФ.
Морозова отметила, что в настоящий момент освобожденные военные могут быть беспрепятственно перемещены на территорию ДНР. Однако при этом еще несколько человек, освобожденные из плена, пока останутся под наблюдением российских врачей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Из украинского плена освободили трех российских летчиков
6 мая, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДарья МорозоваДенис ПушилинВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала