https://ria.ru/20230519/peregovory-1872903879.html

Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном

Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном - РИА Новости, 19.05.2023

Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:25

2023-05-19T13:25

2023-05-19T13:39

азербайджан

армения

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно."Мы последний раз встречались достаточно давно, назрело немало новых сюжетов, и рассчитываю, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивной атмосфере и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов", - сказал Лавров на переговорах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html

азербайджан

армения

россия

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азербайджан, армения, россия, сергей лавров