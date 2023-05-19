https://ria.ru/20230519/peregovory-1872903879.html
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном - РИА Новости, 19.05.2023
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном
Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:25
2023-05-19T13:25
2023-05-19T13:39
азербайджан
армения
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно."Мы последний раз встречались достаточно давно, назрело немало новых сюжетов, и рассчитываю, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивной атмосфере и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов", - сказал Лавров на переговорах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
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азербайджан, армения, россия, сергей лавров
Азербайджан, Армения, Россия, Сергей Лавров
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном
Лавров выразил надежду, что переговоры Москвы, Баку и Еревана пройдут конструктивно