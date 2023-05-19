Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 19.05.2023 (обновлено: 13:39 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/peregovory-1872903879.html
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном - РИА Новости, 19.05.2023
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном
Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:25
2023-05-19T13:39
азербайджан
армения
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно."Мы последний раз встречались достаточно давно, назрело немало новых сюжетов, и рассчитываю, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивной атмосфере и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов", - сказал Лавров на переговорах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20230519/dinamika-1872875986.html
азербайджан
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, армения, россия, сергей лавров
Азербайджан, Армения, Россия, Сергей Лавров
Лавров выразил надежду на конструктивные переговоры с Баку и Ереваном

Лавров выразил надежду, что переговоры Москвы, Баку и Еревана пройдут конструктивно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры России, Армении и Азербайджана в Москве пройдут конструктивно.
"Мы последний раз встречались достаточно давно, назрело немало новых сюжетов, и рассчитываю, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивной атмосфере и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов", - сказал Лавров на переговорах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией
Вчера, 12:17
 
АзербайджанАрменияРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала