https://ria.ru/20230519/patrushev-1872895273.html

Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов - РИА Новости, 19.05.2023

Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:04

2023-05-19T13:04

2023-05-19T13:18

россия

безопасность

николай патрушев

сыктывкар

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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании "дополнительные меры по повышению в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей"."Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - заключил Патрушев.

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россия

сыктывкар

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Дарья Буймова

россия, безопасность, николай патрушев, сыктывкар