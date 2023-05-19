https://ria.ru/20230519/patrushev-1872895273.html
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов - РИА Новости, 19.05.2023
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:04
2023-05-19T13:04
2023-05-19T13:18
россия
безопасность
николай патрушев
сыктывкар
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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании "дополнительные меры по повышению в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей"."Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, николай патрушев, сыктывкар
Россия, Безопасность, Николай Патрушев, Сыктывкар
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
Патрушев заявил об активизации в России диверсантов ВСУ и террористических организаций
СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.
Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании "дополнительные меры по повышению в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей".
"Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - заключил Патрушев.
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