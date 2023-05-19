Рейтинг@Mail.ru
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 19.05.2023 (обновлено: 13:18 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/patrushev-1872895273.html
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов - РИА Новости, 19.05.2023
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:04
2023-05-19T13:18
россия
безопасность
николай патрушев
сыктывкар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании "дополнительные меры по повышению в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей"."Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html
россия
сыктывкар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, николай патрушев, сыктывкар
Россия, Безопасность, Николай Патрушев, Сыктывкар
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

Патрушев заявил об активизации в России диверсантов ВСУ и террористических организаций

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре заявил об активизации деятельности в РФ украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.
Секретарь Совбеза предложил обсудить на совещании "дополнительные меры по повышению в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей".
"Вопрос особо актуален в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур", - заключил Патрушев.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев прокомментировал западные поставки Украине ракет Storm Shadow
Вчера, 13:05
 
РоссияБезопасностьНиколай ПатрушевСыктывкар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала