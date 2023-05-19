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Эксперты заявили о нехватке качественной косметики в российских отелях

Эксперты заявили о нехватке качественной косметики в российских отелях - РИА Новости, 19.05.2023

Эксперты заявили о нехватке качественной косметики в российских отелях

Отечественные производители косметики для гостиниц (например, мыло, шампуни, гели для душа) работают над тем, чтобы занять место ушедших импортных брендов, но... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:01

2023-05-19T02:01

2023-05-19T02:01

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отечественные производители косметики для гостиниц (например, мыло, шампуни, гели для душа) работают над тем, чтобы занять место ушедших импортных брендов, но готового продукта, который мог бы стать достойной альтернативой высококачественным западным маркам пока нет, сообщили РИА Новости эксперты отрасли. "Практически все иностранные производители косметики для отелей ушли из России, осталось всего лишь несколько в премиальном секторе. В этой связи в российских отелях есть большая потребность в косметике, спрос высокий и объемы колоссальные – номерной фонд в РФ составляет приблизительно 1 миллион, и это только легальный сектор", – рассказал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Как отметила генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис", инвестор отеля Indigo Виктория Шамликашвили, из России ушли такие поставщики импортной косметики для гостиниц, как Elemis, Molton Brown и другие, остались лишь некоторые, в их числе Lalique, White Company. "Поэтому в отелях сейчас идет активная замена, большинство переходит на российские марки, в том числе Natura Siberica. Мы также в поисках сейчас, рассмотрели 15-20 линеек отечественных производителей, но пока нас не устраивают их стандарты, в том числе упаковка", – сказала она. "Однако хочу отметить, что наши производители работают и развиваются и думаю, что в ближайшем обозримом будущем все доведут до конца. Но пока готового продукта, который может стать достойной альтернативой высококачественным западным маркам, нет", – добавила эксперт. В свою очередь глава ОСИГ рассказал о том, что среди российских отельных сетей активно с отечественными производителями косметики работает "Азимут". Сеть сотрудничает с "Сибуром" в плане пластиковой тары и компанией "Трейд комфорт". "Рассчитываем, что это направление будет расширяться. Так, "Абрау Дюрсо" запускает производство косметики для отелей. Это известный бренд. Надеемся, что не только "Абрау Дюрсо", но и другие компании смогут подключиться и занять место ушедших марок", – заключил Волков.

https://ria.ru/20230518/sochi-1872649460.html

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