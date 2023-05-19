https://ria.ru/20230519/otdykh-1872934047.html

Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха

Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха - РИА Новости, 19.05.2023

Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха

В Ставропольском крае завершается подготовка к сезону детского отдыха, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:33

2023-05-19T14:33

2023-05-19T14:33

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае завершается подготовка к сезону детского отдыха, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Всего в каникулы в крае будут работать 645 лагерей, большинство из них уже готовы открыться. В шести завершают ремонт."Обучили педагогов, вожатых, которые проведут лето с ребятами. Вопросы безопасности - первое, что нужно было решить. Поручил обеспечить в местах, где дети находятся круглосуточно, охрану зданий 24 часа в сутки. Что касается тех загородных лагерей, в которых есть бассейны и водоемы рядом — в них обязательны профессиональные инструкторы по плаванию. Летний отдых организуем в этом году для более чем 250 тысяч ставропольских ребят, среди них дети участников СВО. Примем к себе на отдых ребят из Донбасса и Белгородской области", - сказал глава региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.По словам губернатора, детям должно быть уделено летом самое пристальное внимание."Дал такую установку краевому блоку образования. По всем вопросам организации детского отдыха министерство должно быть на связи с родителями постоянно, если у них есть вопросы — дал поручение вникать в каждый, помогать", - отметил Владимиров.Детский отдых организован в регионе, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие образования".

https://ria.ru/20230412/turisty-1864909040.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров