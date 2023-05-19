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Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха - РИА Новости, 19.05.2023
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Ставропольский край
 
14:33 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/otdykh-1872934047.html
Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха
Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха - РИА Новости, 19.05.2023
Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха
В Ставропольском крае завершается подготовка к сезону детского отдыха, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:33
2023-05-19T14:33
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае завершается подготовка к сезону детского отдыха, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Всего в каникулы в крае будут работать 645 лагерей, большинство из них уже готовы открыться. В шести завершают ремонт."Обучили педагогов, вожатых, которые проведут лето с ребятами. Вопросы безопасности - первое, что нужно было решить. Поручил обеспечить в местах, где дети находятся круглосуточно, охрану зданий 24 часа в сутки. Что касается тех загородных лагерей, в которых есть бассейны и водоемы рядом — в них обязательны профессиональные инструкторы по плаванию. Летний отдых организуем в этом году для более чем 250 тысяч ставропольских ребят, среди них дети участников СВО. Примем к себе на отдых ребят из Донбасса и Белгородской области", - сказал глава региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.По словам губернатора, детям должно быть уделено летом самое пристальное внимание."Дал такую установку краевому блоку образования. По всем вопросам организации детского отдыха министерство должно быть на связи с родителями постоянно, если у них есть вопросы — дал поручение вникать в каждый, помогать", - отметил Владимиров.Детский отдых организован в регионе, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие образования".
https://ria.ru/20230412/turisty-1864909040.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров

Владимиров: на Ставрополье завершается подготовка к сезону детского отдыха

© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае завершается подготовка к сезону детского отдыха, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.
Всего в каникулы в крае будут работать 645 лагерей, большинство из них уже готовы открыться. В шести завершают ремонт.
"Обучили педагогов, вожатых, которые проведут лето с ребятами. Вопросы безопасности - первое, что нужно было решить. Поручил обеспечить в местах, где дети находятся круглосуточно, охрану зданий 24 часа в сутки. Что касается тех загородных лагерей, в которых есть бассейны и водоемы рядом — в них обязательны профессиональные инструкторы по плаванию. Летний отдых организуем в этом году для более чем 250 тысяч ставропольских ребят, среди них дети участников СВО. Примем к себе на отдых ребят из Донбасса и Белгородской области", - сказал глава региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.
По словам губернатора, детям должно быть уделено летом самое пристальное внимание.
"Дал такую установку краевому блоку образования. По всем вопросам организации детского отдыха министерство должно быть на связи с родителями постоянно, если у них есть вопросы — дал поручение вникать в каждый, помогать", - отметил Владимиров.
Детский отдых организован в регионе, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие образования".
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Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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