https://ria.ru/20230519/oppozitsiya-1872868472.html

Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста

Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023

Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста

Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:02

2023-05-19T12:02

2023-05-19T12:02

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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы опротестовать первый прямой рейс из Москвы, который совершает авиакомпания "Азимут", передает корреспондент РИА Новости. "Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что тут ему не рады! Власти должны отказаться от прямых рейсов, это губит нашу репутацию",- заявил один из представителей оппозиции. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, тбилиси, россия