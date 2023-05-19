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Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста
Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:02
2023-05-19T12:02
2023-05-19T12:02
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ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы опротестовать первый прямой рейс из Москвы, который совершает авиакомпания "Азимут", передает корреспондент РИА Новости. "Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что тут ему не рады! Власти должны отказаться от прямых рейсов, это губит нашу репутацию",- заявил один из представителей оппозиции. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, россия
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста
Оппозиция двинулась к аэропорту Тбилиси, где встретит рейс из Москвы акцией протеста
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы опротестовать первый прямой рейс из Москвы, который совершает авиакомпания "Азимут", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что тут ему не рады! Власти должны отказаться от прямых рейсов, это губит нашу репутацию",- заявил один из представителей оппозиции.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.