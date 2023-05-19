Рейтинг@Mail.ru
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/oppozitsiya-1872868472.html
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста - РИА Новости, 19.05.2023
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста
Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:02
2023-05-19T12:02
в мире
грузия
тбилиси
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872867078_198:0:1960:991_1920x0_80_0_0_4091a2bb7c153b48c86c1d3971781231.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы опротестовать первый прямой рейс из Москвы, который совершает авиакомпания "Азимут", передает корреспондент РИА Новости. "Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что тут ему не рады! Власти должны отказаться от прямых рейсов, это губит нашу репутацию",- заявил один из представителей оппозиции. Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
грузия
тбилиси
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872867078_595:0:1916:991_1920x0_80_0_0_945bef0540129b4031c3e688d46003a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, россия
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия
Грузинская оппозиция встретит первый рейс из Москвы акцией протеста

Оппозиция двинулась к аэропорту Тбилиси, где встретит рейс из Москвы акцией протеста

© РИА НовостиПредставители грузинской оппозиции выдвинулись автоколонной в аэропорт, чтобы встретить самолет из России. Кадр видео
Представители грузинской оппозиции выдвинулись автоколонной в аэропорт, чтобы встретить самолет из России. Кадр видео
© РИА Новости
Представители грузинской оппозиции выдвинулись автоколонной в аэропорт, чтобы встретить самолет из России. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 мая - РИА Новости. Представители грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") и их сторонники двинулись в направлении Тбилисского международного аэропорта автоколоннами, чтобы опротестовать первый прямой рейс из Москвы, который совершает авиакомпания "Азимут", передает корреспондент РИА Новости.
"Мы встретим русский самолет в аэропорту и дадим знать, что тут ему не рады! Власти должны отказаться от прямых рейсов, это губит нашу репутацию",- заявил один из представителей оппозиции.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
 
В миреГрузияТбилисиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала