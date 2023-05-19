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Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023
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13:09 19.05.2023 (обновлено: 15:11 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/oppozitsionery-1872896792.html
Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси
Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 19.05.2023
Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:09
2023-05-19T15:11
москва
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.Полиция сумела остановить участников акции протеста, они остались на прилегающей территории с плакатами. В сам терминал доступ разрешили только журналистам.Протестующие против возобновления авиасообщения с Россией утром собрались в центре Тбилиси и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза и Украины.Власти направили в воздушную гавань большое количество полицейских, которые оцепили здание.Самолет российской авиакомпании "Азимут" приземлился в столице Грузии около 12:20 мск. Всего на борту находились 86 пассажиров, полет прошел штатно.Прибывшие туристы неохотно общались с журналистами, так как представители оппозиционных телекомпаний начали задавать им провокационные вопросы. Патрульная полиция пыталась обеспечить порядок.Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских перевозчиков на полеты. "Азимут" 16 мая получил разрешение от Тбилиси на рейсы между двумя столицами.
https://ria.ru/20230519/gruziya-1872826378.html
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Попытка оппозиции прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси
В Тбилисском аэропорту после приземления рейса из Москвы оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон
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москва, грузия
Москва, Грузия
Оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси

В аэропорту Тбилиси оппозиция попыталась прорвать кордон после приземления рейса из Москвы

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Полиция сумела остановить участников акции протеста, они остались на прилегающей территории с плакатами. В сам терминал доступ разрешили только журналистам.
Протестующие против возобновления авиасообщения с Россией утром собрались в центре Тбилиси и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза и Украины.
Власти направили в воздушную гавань большое количество полицейских, которые оцепили здание.
Самолет российской авиакомпании "Азимут" приземлился в столице Грузии около 12:20 мск. Всего на борту находились 86 пассажиров, полет прошел штатно.
Прибывшие туристы неохотно общались с журналистами, так как представители оппозиционных телекомпаний начали задавать им провокационные вопросы. Патрульная полиция пыталась обеспечить порядок.
Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских перевозчиков на полеты. "Азимут" 16 мая получил разрешение от Тбилиси на рейсы между двумя столицами.
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